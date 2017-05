Superstjernens agent: - Agüero er fornøyd i Manchester City

ANNONSE

Det har lenge vært ryktet at Sergio Agüeros fremtid ligger et annet sted enn Etihad Stadium. Den argentinske superspissen skal tidligere ha havnet i klinsj med Manchester City-trener Sergio Agüero.

I tillegg har utviklingen til den brasilianske unggutten Gabriel Jesus gjort at Agüero ikke lenger har vært like selvskreven i Citys startoppstillingen. Skal man tro Agüeros agent, Hernán Reguera, er fortsatt fremtiden himmelblå.

Krangel?



- Sergio er fornøyd i Manchester City, har en kontrakt og ønsker å respektere den. Det er ingen problemer mellom han og Guardiola. Vi snakker ikke med noen klubber, ei er det tilnærming til diskusjoner. Det er ingenting, sa Reguera til nettsiden FcInterNews ifølge engelske The Mirror.

Selv om Agüero står med 31 scoringer totalt for City denne sesongen er det mange som har ment at dette har vært et trått år for den argentinske superspissen.

Etter den ryktede krangelen med Guardiola, har selv en overgang til erkerival Manchester United blitt nevnt i engelsk presse den siste tiden. Denne sesongen har vært etterfulgt av både skader og suspensjoner for 28-åringen.

Agüero ut, Jesus inn



I helgens kamp mot Leicester var Agüero benket på ny, igjen til fordel for brasilianske Jesus. Skal man tro Reguera er det fortsatt ingen grunn til panikk for City-supporterne.

- Vanligvis, så kan jeg si ja, skal Reguera ha svart da han ble spurt om han kunne garantere hvorvidt Agüero ville bli å finne i den blå delen av Manchester også neste sesong.

Hovedpersonen selv fortalte The Mirror så sent som i mars at hans fremtid i Manchester avhenget av hvorvidt klubben ønsket å beholde han også til neste sesong.

Det kan virke som Agüero selv gjerne vil bli i City, men om han blir å finne på Etihad til neste sesong vil nok avhenge av Pep Guardiola.