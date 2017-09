Supporterleder: – Brann er litt høye på seg selv

Møtes til dyst på Brann Stadion.

I dag er det klart for et nytt vestlandsderby når et medaljejagende Brann tar imot et Sogndal i poengnød.

- For vi er best, her i vest, synger Proffene i sin nye Brann-sang «Brenner for Brann».

Ifølge statistikken har bandet, der åtte av ti medlemmer er voksne med utviklingshemming, helt rett. De ti siste seriekampene mot Sogndal på Brann Stadion har endt med åtte hjemmeseirer. Sogndal har vunnet to ganger. Men vi skal ikke lenger tilbake enn 2015 for å finne siste Sogndal-seier, da vant bygdelaget 4–0 på Brann Stadion.

- Høye på seg selv

Vidar Vadseth, leder for Saftkokaradn, supportergruppa til Sogndal, sier til klubbens nettside at det kribler i magen før lørdagens bortekamp.

- Det er alltid moro å møte Brann i Bergen. Det blir mye folk og mye liv, sier Vadseth. Over 13.000 billetter er solgt til vestlandsderbyet.

- Det blir bygd mot by, Brann er litt høye på seg selv, så det er alltid moro å ta dem, sier han, og ser for seg en jevn kamp i Bergen.

- Brann har blitt et voldsomt gjerrig lag, men vi kan spille gjerrig vi og, sier Vadseth og legger til at han ikke tror det blir en voldsomt underholdende kamp.

Stao no pao

Med kun fire poeng ned til streken trenger Sogndal de poengene laget kan få rasket med seg på veien. Brann på sin side trenger alle poengene for å holde følge i medaljekampen.

Med hjemmeseier legger Brann seg på sølvplass, ett to poeng foran Sarpsborg, fire bak serieleder Rosenborg. Da har riktignok laget en kamp mer spilt en de andre.

Og mens Bataljonen synger " For vi er best, her i vest» kan Saftkokaradn svare med Olav Stedjes velkjente «Stao no pao superlag frao Sogndal, Da e ikkje noken som kan slao oss no»

Om noen kan slå Sogndal finner vi ut når kampen sparkes i gang i dag klokken 18.

(©NTB)