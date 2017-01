Suveren kombinertseier for Frenzel

ANNONSE

Verdenscupleder Eric Frenzel var klart best i kombinertrennet i Val di Fiemme søndag. Jørgen Graabak ble beste norske på fjerdeplass.

- For en helg! To triumfer for min del. Jeg har gjort det veldig bra i hoppbakken her i Val di Fiemme, noe som har gjort oppgaven lettere for meg på langrennsdelen. Jeg tar med meg veldig positive opplevelser fra denne verdenscuphelgen, sier Frenzel.

Frenzel var sterkest både på hopp- og langrennsdelen. Dermed ble det nok en triumf for tyskeren. Han vant foran landsmannen Johannes Rydzek. Akito Watabe fra Japan knep tredjeplassen, mens Graabak fulgte like bak Watabe. Alle var et drøyt halvminutt bak vinneren.

- Han holder på med noe helt annet enn resten her, Eric Frenzel. Han har vært enorm de siste sesongene. Han har en god dag på jobb – igjen, konstaterte Fred Børre Lundberg og Peder Mørtvedt i NRKs kommentatorboks.

Passert av Rydzek

Frenzel gikk ut 18 sekunder foran Go Yamamoto på langrennsdelen, men verken japaneren eller noen andre klarte å hente inn lederen i løypene i italienske Val di Fiemme.

Tyskeren bare økte og økte, mens japanske Akito Watabe og østerrikske Mario Seidl etter hvert gikk seg opp til andre- og tredjeplass. En gruppe sterke løpere jaktet duoen, og mot slutten ble de to passert av Rydzek. Watabe berget så vidt pallplassen med Graabak halsende bak ham.

- Jeg har mistet godfølelsen litt i hoppbakken, men jeg kjenner meg veldig bra i langrennssporet. Nå må jeg beholde roen og jobbe med hoppingen min i fortsettelsen, sa andremann Rydzek.

Kokslien nummer ni

Mikko Kokslien ble nest beste norske på 9.-plass, 48,5 sekunder bak vinneren. Magnus Krog fulgte like bak på 10.-plass. Espen Andersen ble nummer 16, mens Håvard Klemetsen gikk i mål på en 23.-plass.

Jarl Magnus Riiber lå lenge an til å lede før langrennet, men ble diskvalifisert på grunn av en feil med hoppdressen. Dermed lå veien åpen for Frenzel.

