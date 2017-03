Svein-Erik Edvartsen får ikke dømme første serierunde

ANNONSE

Svein-Erik Edvartsen er ikke satt opp til å dømme den første serierunden av årets Eliteserie. Dommeroppsettet, som ble publisert tirsdag, inneholder ikke FIFA-dommeren hverken som hoved- eller fjerdedommer.

Dette kommer kort tid etter at det ble klart at Edvartsen får dømme sin første VM-kvalifiseringskamp. 37-åringen fra Hamar er valgt til å lede oppgjøret mellom Bosnia-Hercegovina og Gibraltar førstkommende lørdag.

- Dette må dommersjefen svare på, svarer Svein-Erik Edvartsen på Nettavisens spørsmål om hvorfor han er vraket fra første runde i Eliteserien, til tross for at han skal dømme i VM-kvalifiseringen.



- Jeg ser på dette som uproblematisk. Det er 29 runder til som skal settes opp. Jeg har tillit til at dommersjefen fordeler ressursene slik det til enhver tid er best for norsk fotball, sier Edvartsen.

Tidligere toppdommer Pierluigi Collina er sjef for FIFAs dommerkomite, som plukker ut dommerne til VMs kvalifiseringskamper.

Helhetsvurdering



Grunnlaget for Edvartsens utelatelse fra starten på årets sesong skal ha blitt gjort etter en nøye vurdering.

- Dette er en totalvurdering vi har tatt i dommerkomiteen. Vi har falt på de åtte vi har gjort nå. Jeg kan forstå at folk reagerer på at han (Edvartsen) ikke er tatt ut, men dette er gjort etter en helhetsvurdering, sier dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, til Nettavisen.

Norge står med syv FIFA-dommere i 2017. Av disse syv er det fem som har blitt tildelt kamper den første serierunden. De to eneste som ikke er satt opp er Edvartsen, og Svein Oddvar Moen.

DOMMERSJEF: Terje Hauge sier at vrakingen av Svein-Erik Edvartsen har blitt gjort etter en helhetsvurdering.

Grunnen til Moens utelatelse er at han skal delta på et FIFA-møte i Zürich for aktuelle VM-dommere til neste sommer. Dette finner sted samme helg som Eliteserien sparkes i gang.

Til Nettavisen forteller dommersjef Hauge at det ikke er automatisk at det er FIFA-dommerne som nødvendigvis skal dømme serieåpningen.

- Jeg har forståelse for at dette kan virke merkelig. Svein-Erik Edvartsen vil alltid være tilgjengelig for å dømme Eliteserie-kamper, sier Hauge.

Kontroversiell



Den profilerte dommeren var ute i media for halvannen uke siden der han oppfordret til mer åpenhet i dommerfamilien.

- Det er viktig at dommerfamilien er mindre konservativ enn før og at vi har en offensiv dommersjef som er tilgjengelig når media ringer. Slik blir vi et ordentlig talerør inn i norsk fotball. Dommere blir av mange sett på som noen som sitter på sin egen tue og ikke vil innvolvere seg i ting. Slik kan vi ikke ha det i 2017, sa Edvartsen til VG den gang.

Hauge avviser at denne artikkelen har noe å gjøre med vrakingen av Edvartsen.

- Dette henger overhode ikke sammen med noen artikkel i VG, eller andre publikasjoner. Som sagt, vi har tatt en totaltvurdering, der vi har hatt flere kriterier, og har valgt de åtte vi har valgt, sier Hauge.

Edvartsen er klar på at han ikke har endret mening vedrørende tidligere utalelser om dommerstanden i Norge.

- Jeg stoler på Hauge når han sier at dommeroppsettet i serieåpningen ikke har noe med min åpenhet å gjøre. Jeg står for det jeg har sagt, sier Edvartsen.

Han kom i trøbbel for å ha beskyldt Lillestrøms spillere for kynisme og manglende forståelse for fair play da Lillestrøm og Sogndal møttes på Åråsen i fjor. Edvartsen har siden beklaget for disse uttalelsene.

Nettavisen har ikke lykkes å komme i kontakt med Jon Eilef Skjervold i NFFs dommerkomitee torsdag.