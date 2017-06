Svein-Erik Edvartsen har meldt seg ut av dommerforeningen

ANNONSE

Toppdommer Svein-Erik Edvartsen har valgt å melde seg ut av dommerforeningen. Dette skjer en drøyt måned etter at NFF og Edvartsen ble enige om å avslutte dommerens kontrakt for 2017-sesongen.

Under den mye omtalte dommerkonflikten ble det klart at dommerforeningen skal ha ønsket å fjerne Edvartsen som dommer.

- Jeg har ingen interesse av å være medlem av en forening som har besluttet å jobbe mot meg og mine interesser som medlem. Jeg valgte derfor melde meg ut av foreningen, sier Edvartsen til Nettavisen.

Edvartsen bekrefter ovenfor Nettavisen at han har meldt seg skriftlig ut av foreningen, og har fått svar på at dette er mottatt og akseptert av foreningen.

- Jeg er kjent med dette, men vi har ikke noe med hans relasjon til en frittstående forening. Vi blander oss ikke borti dette, sier Nils Fisketjønn, leder for konkurranseavdelingen i NFF, til Nettavisen om Edvartsens utmelding.

Styreleder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, bekrefter at de har mottatt Edvartsens utmeldelse.

- Edvartsen har sitt sin på saken, og styret i NFDF har et annet. Vi respekterer det og velger nå se fremover, skriver Hobber Nilsen i en tekstmelding til Nettavisen.

I samtale med Nettavisen var Edvartsen svært opprørt over at saken har kommet ut i media. Han forteller selv at han har sendt sin skriftlige utmeldelse kun til styrelederen av dommerforeningen og sin egen advokat.

Per i dag er alle dommere og assistentdommere i Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien medlemmer i dommerforeningen.

Flere dommere skal tidligere ha gitt beskjed om at de har følt seg mobbet og trakassert av Edvartsen, og denne saken pågår fortsatt hos NFF.

Som følge av dette, samt uenighetene mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge, ble dommeren og NFF enige om å terminere Edvartsens toppdommerkontrakt fra 2017.

38-åringen har selv indikert at han ønsker å dømme i Eliteserien, og satser på å være tilbake inn mot 2018-sesongen.





Nettavisen har ikke lykkes å komme i kontakt med Ola Hobber Nilsen, lederen av dommerforeningen, onsdag kveld.