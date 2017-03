Svein-Erik Edvartsen mister sin mentor etter 13 år

ANNONSE

Sist uke kom nyheten om at toppdommer Svein-Erik Edvartsen er vraket fra første serierunde av årets Eliteserie. Den gangen begrunnet dommersjef Terje Hauge det med at vrakingen ble gjort etter en «helthetsvurdering».

Nå er det også klart at Edvartsen mister sin mentor, tidligere toppdommer Rune Pedersen, etter et samarbeid som har vart i hele 13 år.

Mentorprogram

- Jeg synes det er synd, men jeg er alltid lojal mot de beslutninger som treffes, sier Edvartsen til Nettavisen, og bekrefter samtidig at Pedersen ikke lenger er hans oppsatte mentor.

Før sin første VM-kvalifiseringskamp var Edvartsen full av lovord om sin tidligere mentor.

- Uten tidligere dommersjef Rune Pedersen, som har vært min mentor i flere år, så hadde jeg nok aldri klart dette. Så jeg må takke Rune for alt han har, og fortsatt gjør for min utvikling, sa Edvartsen til Nettavisen sist uke.

Les mer: Edvartsen debuterer som dommer i VM-kvalifiseringen

Innad i NFF har enhver FIFA-dommer i Eliteserien en oppsatt mentor som skal bidra med tips, og generelt fungere som en samarbeidspartner utenfor banen. I nesten halvannet tiår har Edvartsen samarbeidet med Pedersen.

Til Nettavisen forteller 37-åringen at han ikke vet hvorfor Pedersen nå ikke får lov til å fortsette som hans mentor.

- Det må dommersjefen svare på, sier en tydelig skuffet Edvartsen.

- Hvem er din mentor nå?

- Dommersjef Terje Hauge.

- Men hvem er det som setter opp mentorer?

- Det er også Terje Hauge, svarer Edvartsen.

Dommersjef Terje Hauge har ikke besvart Nettavisens gjentatte henvendelser tirsdag.

Støtte



Svein-Erik Edvartsen var tilstede under mandagens kick-off for Eliteserien og OBOS-ligaen for 2017, der han var invitert av Norsk Toppfotball. Der var det var flere spillere og trenere som konfronterte han med saken.

- Flere kapteiner og trenere kom bort til meg og spurte om hvorfor jeg ikke skal dømme serieåpningen. Samtidig ble det uttrykt at de håpet å se meg tilbake snart. Jeg så jo ikke det komme, men det er i hvert fall de hyggeligste tilbakemeldingene jeg kunne ha fått, sier Edvartsen.

I årets Eliteserie er det satt opp 14 dommere, og i hver runde spilles det åtte kamper. I den første serierunden er toppdommer Svein-Oddvar Moen utilgjengelig grunnet et FIFA-møte i Zürich, mens Tommy Skjerven skal være skadet og derfor ikke vil rekke serieåpningen.

Edvartsen dømte som sagt Bosnia-Hercegovina mot Gibraltar i VM-kvalifiseringen sist helg. På Ullevaal mandag var det flere som reagerte på at han ikke skal dømme serieåpningen.

- Det er veldig rart, synes jeg. Han har dømt veldig lenge, så hva årsaken er aner jeg ikke. Han har jo nettopp dømt en kvalifiseringskamp til VM, så jeg vet rett og slett ikke hvorfor, sier Eurosport-ekspert, og tidligere Vålerenga-trener, Kjetil Rekdal til Nettavisen.

En annen som syntes det er pussig er Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

- Det er nok en grunn. Han har jo dømt VM-kvalifisering, og når du er satt opp til å dømme det så er det jo ikke fordi du ikke er dyktig nok. Det er vel en annen tanke bak, sier Ingebrigtsen.

Selv tror han kanskje det kan handle om en form for rotering mellom dommerne i Norges toppdivisjon.

- Det er kanskje slik vi gjør i Rosenborg der du matcher folk forsiktig og annerledes. Det må være noe slikt, fordi alle vet at han er god nok til å dømme Eliteserien, og kunne dømt første serierunde.

- Vi ønsker jo at de beste dømmer hver kamp, sier Ingebrigtsen.

- For god for Norge



Også TV 2-ekspert Jesper Mathisen stiller spørsmål ved at Norges kanskje mest profilerte dommer, og som basert på antall kamper i FIFA og UEFAs regi kan regnes som Norges nest beste dommer, ikke velges til første serierunde.

- Jeg synes det er merkelig at han er vraket. Han er selvfølgelig en av de åtte beste dommerne i mitt hode, og de som er satt opp til å dømme gjør langt flere feil enn han, sier Mathisen til Nettavisen.

- I tillegg er Svein-Erik en omdiskutert dommer. Han er ofte involvert i kontroverser, men jevnt over har han hatt en god utvikling som dommer.

Mathisen stiller spørsmål rundt hva som kan være grunnen til at FIFA-dommeren ikke er satt opp til å dømme den første serierunden.

- Jeg kjenner ikke direkte til hva som har skjedd innad i dommerstanden. Det må være noe som ligger bak, for basert på det han har vist på banen så er det ikke noen grunn til at han ikke skal være blant Norges ti beste dommere, sier Mathisen, som også tilbyr en alternativ grunn til Edvartsens vraking:

- Jeg vet at Svein-Erik er i god form fordi han er vel den personen, og den dommeren, som legger ut flest bilder på sosiale medier om at han trener. Så det er jo mulig at han faktisk har trent for mye, og har kommet i for god form, og er for god for Norge, og derfor må dømme ute i Europa, sier Mathisen med et glimt i øyet.

Dommersjef Terje Hauge har ikke besvart Nettavisens gjentatte henvendelser tirsdag.