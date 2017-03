Svein-Erik Edvartsen om mistilliten: - Trist at sportslige sanksjoner benyttes

ANNONSE

Tirsdag bekreftet NFF til Nettavisen at det er «gjensidig manglende tillit» mellom dommerseksjonen og Svein-Erik Edvartsen. Som følge av dette opplyste leder av konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn, at Svein-Erik Edvartsen ikke dømmer i norsk toppfotball inntil tilliten er gjenopprettet.

Selv forteller Edvartsen at han ikke visste noen ting om sanksjonen før han leste det i Nettavisen.

- Jeg var ikke klar over at jeg ikke fikk dømme på ubestemt tid før jeg leste det i avisen, sier Edvartsen til Nettavisen.

Grunnen for mistilliten ønsket Fisketjønn ikke å si noe om, men Edvartsen mener at dette handler om hans misnøye rundt to temaer inn mot den nye sesongen.

- Misfornøyd med to ting

- Jeg har kun gitt uttrykk for to ting jeg er misfornøyd med direkte til dommersjefen (Terje Hauge). Det ene er teamsammensetning hva angår meg som dommer når det gjelder assistentene, det andre er mentoroppsettet, sier Edvartsen.

Han bekreftet også at dette er en situasjon som har pågått over lengre tid. Etter det Nettavisen kjenner til skal konflikten være direkte mellom Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge.

Tidligere tirsdag kom det frem at Edvartsen mister Rune Pedersen som sin personlige mentor etter et 13 år langt samarbeid.

- Trist

- Det falt tydeligvis ikke i god jord at jeg uttrykte min klare og tydelige misnøye. Min uenighet i teamsammensetning, og mentoroppsettet er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for egne- og lagprestasjoner, sier Edvartsen.

Han er misfornøyd med NFFs valg om å ikke tillate han å dømme i norsk toppfotball mens situasjonen er slik den er.

- Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling. At dommersjefen ikke har tillit til meg fordi jeg sier det jeg mener direkte til han som bestemmer, synes jeg er merkelig, sier Edvartsen.

Overfor Nettavisen ønsker ikke Nils Fisketjønn å komme med et tilsvar på Svein-Erik Edvartsens kommentarer, og henviser til tidligere kommentar om gjensidig manglende tillit.

