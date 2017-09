Svein-Erik Edvartsen sparket som seksjonsleder i NFF

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Stevner NFF for retten. Sentrale NFF-topper vil komme til å vitne i saken.

Svein-Erik Edvartsen (38) har fått sparken som seksjonsleder i Norges Fotballforbund, skriver VG.

– NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Edvartsen er ikke aktuell som dommer i regi av NFF i 2018, sier kommunikasjonssjef Svein Graff til VG.

Han får heller ikke dømme fotballkamper i 2018. Edvartsen bestrider oppsigelsen, og kommer ifølge avisen til å saksøke Norges Fotballforbund for det han mener er en usakelig oppsigelse.

Et knippe e-poster skal være sentrale i saken. I sommer bekreftet fotballforbundet at de har gransket en rekke e-poster som skal ha sirkulert i forbindelse med Edvartsen-striden. Ifølge VG skal NFF nå mene å ha bevis for at Edvartsen står bak enkelte av e-postene, som skal ha vært fordelaktive for dommerens sak.

- Leste i media at jeg var ferdig i NFF



Allerede før helgen ble det meldt om at Edvartsen kunne være ferdig i NFF.

- Situasjonen drøftes. Vi er inne i en prosess. Om han er ferdig som dommer i et evighetsperspektiv er vanskelig å fastslå, uttalte generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt da.

Edvartsen selv var forbauset da Nettavisen fikk kontakt ham fredag kveld.

- Jeg har jobbet hele uken blant annet med å planlegge aktiviteter for flerkulturelle, Idrettens Karrieresenter, sette meg inn i nye UEFA-prosjekter, og medieplan samfunnsansvar i henhold til avtale med sjefen min.

- Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med mine dyktige medarbeidere i seksjonen, og ble overrasket da jeg leste i media at jeg var ferdig i NFF, skrev Edvartsen i en melding til Nettavisen.

For øvrig henviste Edvartsen til sin advokat John Christian Elden. Nettavisen har foreløpig ikke fått kontakt med Elden tirsdag.

Fastlåst konflikt



Denne sesongen startet med at Edvartsen var utelatt fra dommeroppsettet til første serierunde i Eliteserien. Deretter har striden utviklet seg til å omhandle både påstått mobbing og mulig maktkamp innad i dommermiljøet og NFF. Det var steile fronter, som til slutt ble løst med at Edvartsen ble kjøpt fri med en millionavtale for å ikke dømme verken nasjonalt eller internasjonalt denne sesongen.

Millionavtalen skal ifølge VG ha en kausul som slår inn dersom Edvartsen ikke blir satt opp til å dømme i 2018-sesongen heller. Den skal være på flere hundre tusen kroner, men være mindre enn «sluttpakken» for 2017-sesongen.

Edvartsen var imidlertid fortsatt ansatt som seksjonsleder i avdelingen for samfunnsansvar i NFF, selv om han ble nektet å dømme i 2017. Det er denne stillingen han nå skal være sagt opp fra.

