– De her dommerne burde vært hjemme og melket kyr i stedet, for de er noen jævla bønder, freste Pixbo-trener Jonas Eliasson til Innebandymagazinet.

Han tok 2-3-tapet etter sudden death svært tungt. Raseriet gikk ut over dommerne etter Julia Nordins tvilsomme vinnermål.

Den avgjørende scoringen som sendte Iksu til finalen, kom etter et tvilsomt frislag. Eliasson mente det aldri skulle vært blåst for frislag, og dessuten at frislag ble tatt altfor raskt.

– Det er veldig surt. De var en katastrofe, og hadde jeg vært så fryktelig dårlig, hadde jeg lagt fløyta på hylla. De har nok en følelse av at de avgjorde denne kampserien, sukker Eliasson.

Iksu møter Täby eller Mora i finalen 22. april.