Svømmepresident Cato Bratbakk om behandlingen av synkronsvømmerne: - Helt forkastelig!

Presidenten i Norges Svømmeforbund mener mannsjåvinismen er forkastelig.

- Helt forkastelig!

Det sier president i Norges svømmeforbund Cato Brattbakk til Nettavisen om gammelmannsveldet og mannssjåvinismen i det internasjonale svømmeforbundet.

Det er særlig behandlingen av synkronsvømmerne han reagerer på.

Sexistisk

I programmet som ble trykket i forkant av kongressen i Budapest sto det på trykk et bilde med tre kvinnelige rumper opp av vannet for å illustrere synkronsvømming. Selv om kongressledelsen beklaget dette etter kraftige protester fra europeiske representanter, vekker det fortsatt reaksjoner.

- Det er helt forkastelig at man bruker et slikt bilde for å reklamere for en flott sport som synkronsvømming. Vi tar sterkt avstand fra å bruke slike bilder, sier Bratbakk til Nettavisen fra Budapest.

I tillegg ble det vedtatt at synkronsvømming ikke lenger skal hete synkronsvømming, men artistisk svømming. Det blir også av flere på kongressen omtalt som en mannssjåvinistisk beskrivelse av denne svømmegrenen.

- Når det gjelder navneforandringen så stemte vi imot navnebytte til artistisk svømming, sier Bratbakk, som deltar på sin første FINA-kongress etter at han ble valgt som svømmepresident i april i fjor.

Bilde fra FINA-programmet på den 17. FINA-kongressen i Budapest.

Gammelmannsvelde

Men striden om synkronsvømming var ikke den største konflikten på kongressen.

Valget av FINA-president fikk flere kommentatorer til å kalle årets FINA-kongress som den mest absurde på mange år. Striden sto mellom uruguyaneren Julio Maglione og italieneren Paolo Barelli. Maglioni er 81 år, og ble på kongressen valgt til sin fjerde periode som FINA-president. Han vil være 85 år når presidentperioden hans er slutt.

Barelli er president i det europeiske svømmeforbundet (LEN) og han tapte stort mot Maglioni (258 mot 77 stemmer).

Valgkampen har vært skitten og mange ser på Barellis tap som et tegn på at Europa er satt på sidelinjen i internasjonal svømming. Da Maglioni ble valgt for fire år siden sa han at det var hans siste presidentperiode, men han ombestemte seg etter press fra sterke krefter i Asia.

Det vakte også oppstyr under kongressen at presidentkandidatene ikke fikk lov til å presentere sitt kandidatur fra talerstolen. Det tolket mange som en fordel for den sittende presidenten.

Støtte fra folk som er etterforsket for korrupsjon

Julio Maglione hadde sterk støtte fra den kuwaitiske presidenten i det asiatiske svømmeforbundet, sjeik Ahmed Al-Sabah, som også er president i den asiatiske olympiske (OCA), sitter i IOC og er leder for alle de nasjonale olympiske komiteene (ANOC).

I tillegg fikk han støtte av kuwaiteren Hussain al-Musallem, som etter forhandlinger under kongressen ble valgt til første visepresident, noe som betyr at han tar over for Maglioni, skulle han falle fra som president før neste FINA-kongress.

Den tyske journalisten Jens Weinreich, som har fulgt mange sportskongresser i mange år og som regnes som en av de fremste ekspertene, mente at dette var en av de mest absurde kongressene han hadde vært med på noen gang.

Having witnessed 25 IOC sessions, dozens of congresses FIFA, IAAF et al ... I must say this @fina1908 is one of the strangest events ever pic.twitter.com/DTsB9tLM96 — Jens Weinreich (@JensWeinreich) 22. juli 2017

Som Nettavisen tidligere har skrevet er både sjeik Ahmad al-Sabah og al-Musallem under etterforskning for bestikkelse i millionklassen i det asiatiske fotballforbundet for å påvirke valgene i FIFA. Det vakte derfor stor oppsikt blant de europeiske delegatene at al-Sabah og al-Musallem i det hele tatt møtte opp på kongressen.

BLOGG: Dokumentene som feller FIFA-bossene.

- Bør personer som dette ha plass i FINA?

- Nei, men vi kan bare konstatere at Europa tapte kampen om å få på plass en mer åpen og gjennomsiktig organisasjon. Samt en bedre kjønnsfordeling og ikke minst redusert alder på delegatene. Vi har brukt vår stemme for å påvirke FINA til å gå i en bedre retning, men det er nå en gang slik, at det demokratiske flertallet ønsket noe annet, sier den norske svømmepresidenten.

NORSK SVØMMEPRESIDENT: Cato Bratbakk.

- Skuffet!

Bratbakk sier videre at han ikke er overrasket over utfallet av valget.

- Jeg er skuffet over at sakene som er kommet frem, ikke fikk en betydning for utfallet av valget av 1. visepresident.

- Hva er det Norges Svømmeforbund gjør for å påvirke FINA i mer demokratisk retning?

- Vi må fortsatt jobbe med disse problemstillingene gjennom det Nordiske svømmeforbundet og det Europeiske svømmeforbundet for å få til en endring, svarer han.

Det kan bli en vanskelig øvelse. Av de 176 nasjonene som er medlem i FINA er det mange nasjoner som ikke har stort å vise til i svømmebassenget.

Redaktøren i det anerkjente svømmemagasinet Swimvortex.com, Craig Lord, skriver oppgitt om presidentvalget i FINA:

- Maglioni og al-Musallem får støtte fra nasjoner som ikke har verdensklasseprogrammer eller som greier å mønstre mer enn 15 kvinner i bassenget i verken svømming, vannpolo, synkronsvømming eller stuping.

Han kaller hele kongressen en farse.

Per Rune Eknes, som var norsk svømmepresident før Cato Bratbakk, og som sitter i FINAs mediakomité, ønsket ikke å uttale seg om kongressen til Nettavisen.