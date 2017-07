Svømming: Peaty satte verdensrekord to ganger på samme dag

Adam Peaty senket først verdensrekorden på 50 meter bryst under tirsdagens forsøksheat i svømme-VM. I semifinalen forbedret han tiden med 15 hundredeler.

Ved å klokke inn til 25,95 ble briten førstemann i historien til å presse seg under 26 sekunder på distansen.

Tidligere på dagen hadde 22-åringen svømt inn til 26,10. Dermed forbedret han sin egen verdensrekord, som før tirsdagens konkurranser lød på 26,42 og stammet fra semifinalene under VM i Kazan for to år siden.

- Jeg svømte ikke med tanke på å sette verdensrekord, men ville bare kvalifisere meg for semifinalene, sa unggutten etter forsøkene.

Den ferske rekorden ble ikke stående lenge. Åtte timer senere svømte Peaty ytterligere 15/100 sekund raskere.

Mandag kveld tok britiske Peaty gull på 100 meter bryst i VM-bassenget i Budapest. Han er regjerende mester på 50 meter bryst før onsdagens finale.

Peaty var ikke alene om å sette verdensrekord tirsdag. Kylie Masse fra Canada vant VM-gullet på kvinnenes 100 meter rygg med tiden 58,10. Dermed slo hun Gemma Spofforths rekord med to hundredeler.

