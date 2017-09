Swansea frusterte Tottenham på Wembley

Gjestene fra Wales stengte igjen buret da det endte 0-0.

TOTTENHAM - SWANSEA 0-0

Det ble ingen festaften for Tottenham, som måtte gå målløse av banen hjemme mot Swansea. Gjestene fra Wales stengte nemlig igjen bak, og sikret et viktig poeng etter 0-0 mot Wembley.

Harry Kane hadde en kjempesjanse til å gi hjemmelaget ledelsen etter 58 minutter spilt, men hans forsøk smalt i tverrliggeren bak Swansea-keeper Lukasz Fabianski.

En som var meget kritisk til Tottenhams prestasjoner denne lørdagskvelden var Erik Thorstvedt. Den legendariske Tottenham-keeperen mente hans tidligere klubb led av «Champions League-blues».

- De har ikke klart å komme ned fra toppen som er å slå Dortmund i Champions League. Nå er det hverdagen og Swansea, og det ser ikke ut som de er klare mentalt, sa Thorstvedt etter kampen.

Han var spesielt skuffet over gamleklubbens manglende evne til å virkelig angripe gjestene.

- Swansea slipper å gjøre noe i det hele tatt, de ligger bare bak der og tar i mot og har hatt en veldig, veldig enkel dag på jobben, sa Thorstvedt.

Vil ha videodømming



- Tottenham blir ranet i denne kampen, de skulle ha vunnet. Det er en stygg dommerfeil, det er skudd i tverrligger, de har store sjanser, de skal vinne denne på ren kvalitet. De skal vinne denne, sa Stamsø Møller.

Han mener at det nå burde diskuteres om man skal få på plass videodømming etter at Tottenham ikke fikk straffe etter to situasjoner der Swansea-spillere brukte hånda.

- De har begynt med dette i Italia, og jeg vet at de kanskje bruker ett minutt eller to på hver situasjon. Jeg vil ha det. Da blir det rettferdig, mener jeg, sa Stamsø Møller.

- Gi de heller litt hjelp, og gi Tottenham det de fortjener.

0-0 betyr at Tottenham nå blir liggende på femteplass i Premier League etter fem kamper spilt. De står på samme poengsum som Huddersfield, men med to flere scorede mål.

- Et par av Mike (Dean, dommeren) sine avgjørelser var rare. Jeg liker ikke å snakke om dommeren, men om du er usikker på en avgjørelse så er det bedre å ikke blåse. Hans avgjørelser er hans avgjørelser, og jeg respekterer dommeren, sa Tottenham-trener Mauricio Pochettino til BT Sport etter kampen.

Swansea hopper opp på 14. plass etter poenget i London. Med fem poeng ligger de kun poenget foran West Ham på nedrykksplass.

- Vi måtte virkelig jobbe for poenget. Før kampen så ville jeg tatt dette resultatet, og etter kampen ville jeg i hvert fall tatt dette resultatet. Jeg er veldig stolt over innsatsen til spillerne. Vi forsvarer mye og gjør det vanskelig for Tottenham, men de hadde sine sjanser, sa Swansea-trener Paul Clement til BT Sport etter kampen.

Argentinsk forsvarskjempe



Det ble en frustrende første omgang for Tottenham hjemme på Wembley, med et Swansea som kom med en kampplan som gjorde det vanskelig for de helhvite å komme til sjanser.

Swansea lå godt og kompakt i den første omgangen, men kunne lite gjøre da Harry Kane testet skuddfoten på frispark fra rundt 25 meter etter åtte minutter. Lukasz Fabianski var likevel kjapt nede og fikk avverget.

I det 11. minutt kombinerte Moussa Sissoko og Heung-min Son fint nedover venstrekanten, og sistnevnte fikk hamret skuddet sitt mot mål. Fabianski var kjapt ute med lanken, og fikk slått til corner.

Derfra og ut gikk tempoet veldig ned på Wembley-matta og Swansea hadde få problemer med å styre unna de halvsjansene hjemmelaget kom på.

Spesielt imponerende var argentinske Federico Fernández som gang etter gang fikk klarert unna for Paul Clements menn. Dermed ble det vanskelig for hjemmelaget å spille seg til store målsjanser.

I det 45. minutt fikk Jan Vertonghen mulighet til å skyte fra distanse, men belgierens mulighet ble enkelt håndtert av Fabianski mellom Swansea-stengene.

Dermed kunne dommer Mike Dean sende lagene til pause på stillingen 0-0.

Kane i tverrliggeren



Eriksen selv fikk testet Fabianski fra distanse tidlig den andre omgangen, men nok en gang var polakken parat, og fikk avverget danskes forsøk.

Det aller meste dreiet seg om Tottenham i den andre omgangen, og i det 57. minutt skrek store deler av Wembley på straffe. Et Kieran Trippier-innlegg suste igjennom boksen, og spratt via hånda på Swansea-forsvarer Martin Olsson.

Dommer Dean viste at han hadde sett situasjonen, men vinket spillet videre til stor forvtilelse fra de fremmøtte Tottenham-supporterne.

Det så likevel ut til at sjansen fikk litt sving i Tottenham, for kun minuttet etter burde de ha tatt ledelsen. Først hamret Son ballen rett på Fabianski før Moussa Sissoko fikk sjansen til å legge inn.

Der inne lurte Kane, og fra seks meter klarte superspissen å smelle ballen i tverrliggeren. En helt eventyrlig sjanse til å ta ledelsen for Mauricio Pochettinos menn.

Kvarteres før slutt vinket Pochettino til Fernando Llorente, som ble kjøpt fra nettopp Swansea, i håp om å endelig finne veien til nettmaskene denne kvelden.

Kane fikk en ny sjanse fra rundt 20 meter, men han måtte se sitt forsøk snike seg utenfor Fabianskis lengste stolpe. Det ville seg rett og slett ikke for Tottenhams nummer ti i aften.

Helt på tampen kunne det også se ut til at Serge Aurier skulle hatt et straffespark da han ble felt inne i boksen. Nok en gang valgte dommer Dean å ikke peke på straffemerket.

Det ville seg ikke for Spurs denne lørdagskvelden heller. Swansea tok med seg ett poeng hjem til Wales etter å ha klart et imponerende 0-0-resultat på Wembley.

