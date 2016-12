Swansea har sparket Bob Bradley

ANNONSE

Swansea bekrefter tirsdag kveld at de har sparket sin amerikanske trener Bob Bradley. Den tidligere Stabæk-treneren fikk neste tre måneder som hovedtrener for den walisiske klubben.

- Vi synes det er trist at vi mister Bob etter så kort tid. Dessverre så har ikke ting gått etter planen og vi føler vi måtte gjøre en endring med halve sesongen igjen, sa Swansea-styreformann Huw Jenkins til klubbens hjemmeside.

Swansea City part company with manager Bob Bradley. Full story 👇https://t.co/upmBKxnRPK — Swansea City AFC (@SwansOfficial) December 27, 2016

Bradley fikk kun 11 seriekamper for Swansea-sjef. På de så vant han to, tapte syv og spilte to uavgjort. Bradley var den første amerikaneren til å trene et Premier League-lag.

Swansea sparket Francesco Guidolin tidlig denne sesongen, og med 18 serierunder spilt står de kun med 12 poeng. Dermed ligger Swansea an til å rykke ned fra Premier League.

En som var kritisk til Swanseas håndtering av Bradley var Ronny Deila.

- Dette er utrolig dårlig lederskap av Swansea. De har blitt dårligere og dårligere med årene, og den troppen er ikke i nærheten. Burde Bradley ha tatt den jobben? Nå er jo svaret enkelt; nei, sa den tidligere Celtic-treneren i TV 2s studio.

Swansea opplyser om at de nå er på jakt etter en ny trener mens Paul Williams og Alan Curtis kommer til å ta ansvaret for klubben frem til de finner sin nye mann.

SkySports skriver på sin Twitter-konto at Swansea nå ser til trenere som ikke har jobb, og Manchester United-legenden Ryan Giggs skal være favoritten til å ta over jobben.

Sky sources: Swansea are to consider out-of-work managers with Ryan Giggs the early favourite. #SSNHQ — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) December 27, 2016

- Det laget her kommer til å rykke ned uansett, det er jeg helt sikker på. De har blitt dårligere og dårligere, de har mistet gode spillere og ikke fått inn spillere på samme nivået. I tillegg bytter de jo trener hele tiden, sa Deila om situasjonen som pågår i Swansea nå.

En annen som var veldig kritisk til måten Bradley har blitt behandlet på er Joey Barton. Den tidligere Queens Park Rangers-spilleren mener amerikaneren burde ha fått mer tid.

Feel sorry for Bob Bradley. Not really sure what he was meant to do. Inherited another manager's players and never got a transfer window. — Joseph Barton (@Joey7Barton) December 27, 2016

- Jeg synes synd på Bob Bradley. Jeg vet ikke helt hva mer han kunne ha gjort. Han tok over en annen treners spiller og fikk aldri muligheten under et overgangsvindu, skriver Barton på sin Twitter-konto.

Bradley har tidligere trent det amerikanske landslaget, det egyptiske landslaget og Stabæk. Han ankom Swansea etter et opphold i Le Havre i Frankrike.