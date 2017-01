Swansea med sjokkseier over Liverpool på Anfield

ANNONSE

LIVERPOOL - SWANSEA 2-3

Swansea og Paul Clement sjokkerte Anfield-publikumet da de tok med seg alle tre poengene etter å ha kjempet inn i 3-2-seier over Jürgen Klopps Liverpool.

Etter at begge lag slet offensivt i første omgang så brukte Swansea de første minuttene av den andre på å finne veien til nettmaskene ved Fernando Llorente.

Roberto Firminos to klassescoringer så ut til å blåse liv i et Liverpool-comeback, men det var Swansea som skulle få siste stikk. Gylfi Sigurdssons mål kvarteret før slutt ble tungen på vektskålen.

- Dette ser ut som en klassisk undervurdering. De gikk fra kjempekampen mot United sist helg, fikk med seg et godt poeng der og Klopp dro med seg den kampen ut i uka. Denne kampen ble jo nesten som en «walkover»-kamp som bare skulle vines i påvente av påfølgende kamper, sa Brede Hangeland i TV 2-studioet etter kampen.

Sjokkseieren betyr at Swansea tar et kjempebyks og forlater nedrykksplassen i Premier League. Paul Clements menn ligger i skrivende stund på 17. plass før resten av lagene spiller sine kamper.

Liverpool, på sin side, blir værende på tredjeplass, men ser at forspranget til Chelsea potensielt kan bli på ti poeng dersom Antonio Contes menn slår Hull søndag.

Tafatt



Førsteomgangen på Anfield vil nok ikke gå ned i historiebøkene som noen rysare med et jagende Liverpool-lag, og et Swansea som virket å prioritere forsvaret.

Liverpool jobbet og jobbet for å skape rommet og samspillet mellom Coutinho og Roberto Firmino virket lenge å være den som kunne gjøre vei i velinga for Liverpool.

De to kombinerte fint i det 17. minutt, og sistnevnte fikk slått inn. Inne i boksen ventet Adam Lallana som på akrobatisk vis prøvde å brasse ballen i mål, men ballen suste godt over Lukasz Fabianskis mål.

Swansea hadde ikke veldig mye å by på i den første omgangen, men i det 19. minutt fikk debutant Tom Carroll litt plass. Hans innlegg slo via Dejan Lovren og smalt i stolpen og spratt ut over kortlinjen.

Det var det eneste bortelaget hadde å by på av offensive kvaliteter. Av veldig forståelig årsaker, mente Brede Hangeland i TV 2-studioet.

- 4-5-1, korte avstander, alle jobber defensivt. Dette er nok den meste måten å forsvare seg på for et lag som sliter og møter overmakten, sa Hangeland som sammenlignet stilen med «Drillo»-fotballen på 90-tallet.

I det 33. minutt var Liverpool igjen farlig frempå og tok Swansea høyt i banen. Coutinho fant Firmino på ny og brasilianerens skudd hadde nok truffet målet. Dessverre for de rødkledde stod Alfie Mawson i veien.

Dermed var det ingen stor overraskelse at de to lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Løvenes Konge



Skulle førsteomgang være alt annet enn underholdende trengte man ikke vente lenge i den andre. For etter to minuter spilt var det bortelaget som skulle sjokkere Anfield.

Ballen falt ned etter en corner og der Gini Wijnaldum ikke fikk stokket beina tuppet store, sterke Fernando Llorente til, og sendte Swansea til himmels. Sjokkledelse for Paul Clements menn.

Og mannen kjent som «Løvenes Konge» var ikke ferdig med å bite fra seg. For i det 53. minutt ruvet han høyest i luften og stanget inn Swanseas andre. En vanvittig vending i kampen.

Og vendinger var det mange av. For kun to minutter senere var det nok et hodestøt på Anfield. For James Milners innlegg var nydelig og Roberto Firminos heading overlistet Fabianski helt bakerst. En herlig scoring av Liverpool.

Kaptein Jordan Henderson testet skuddfoten fra distanse etter 57 minutter, men skuddet var av det veikeste slaget fra Liverpools midtbanesjef.

I det 66. minutt var Alfie Mawson nære på å sikre alle poengene for Swansea, men hans heading seilet like utenfor Simon Mignolets lengste stolpe.

Brasiliansk comeback ødelegges



Og når Swansea ikke klarte å fjerne all tvil så skulle Firmino på ny finne veien til nettmaskene. Brasilianeren tok ned et innlegg fra venstre på mesterlig vis, og hamret ballen forbi Fabianski.

Likevel var det duket for nok en vending på Anfield. For i det 74. minutt så var Ragnar Klavan uheldig da han taklet ballen i føttene på Gylfi Sigurdsson.

Islendingen hadde problemer med å bredside ballen forbi Mignolet, og på ny kunne Swansea strekke hendene i været.

Liverpool jaget på for å finne utligningen og i det 86. minutt var det nesten et lite mirakel at ballen ikke fant veien til nettmaskene.

Origis forsøk fant toppen av tverleggeren før ballen blå slått inn igjen. Der stod Adam Lallana og fikk headet ballen mot mål, men måtte se sitt forsøk seile over.

Liverpool satte alle kluter til i et forsøk på å finne utligningen, men det ville seg rett og slett ikke. Paul Clement og Swansea tok med seg alle de tre poengene fra Anfield.