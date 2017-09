Offentliggjorde på sosiale medier.

Sykkellaget Cannondale overlever etter at det svenskeregistrerte utdanningsfirmaet EF Education First går inn som lagets nye hovedsponsor fra 2018-sesongen.

Teamsjef Jonathan Vaughters offentliggjorde samarbeidet på Twitter lørdag, og bekreftet at firmaet redder lagets videre eksistens. Firmaet kom inn i bildet etter at en potensiell sponsor trakk seg, og i utgangspunktet ga laget dårlige fremtidsutsikter.

EF Education First er en svenskregistrert firma med kontorer og skoler i mer enn 50 land. Firmaet tilbyr blant annet språkkurs, utdanningsreiser og utveksling.

Laget vil fra 2018-sesongen hete EF Education First – Drapac.

Alle rytterne som har syklet på Cannondale-laget denne sesongen fikk for to uker siden beskjed om at de fritt kunne forhandle med nye lag, men teamsjef Vaughters bekrefter at hovedparten blir med videre med ny sponsor.

Det gjelder blant andre Rigoberto Urán, som for alvor viste seg fram med flere sterke prestasjoner under årets Tour de France.

