Alexander Kristoff vant EM-gull etter thrillerspurt

- Det er dette Norge har prøvd på i tre år, sier treneren.

Alexander Kristoff er Norges første europamester i landeveisykling etter en dramatisk innspurt i danske Herning søndag.

Etter 241 kilometers slit var Kristoff bare noen små millimetere foran italienske Elia Viviani, etter å ha åpnet spurten med et par hundre meter til mål. Målfotoet viste at Stavanger-syklisten så vidt kastet forhjulet foran Viviani.

Italia valgte å legge inn protest fordi de mente Viviani ble hindret av Kristoff på oppløpet. Den ble ikke tatt til følge.

- Jeg var i god posisjon. Vi hadde Edvald framme, og vi andre kunne konsentrere oss om spurten. Det var egentlig perfekt taktikk. Og Edvald holdt nesten helt inn, sa Kristoff til NRK like etter målpassering.

Nederlands Moreno Hofland kapret bronsemedaljen.

Ferden fram mot spurten var på ingen måte verken enkel eller udramatisk. Både Edvald Boasson Hagen og Truls Korsæth forsøkte seg med å bryte løs fra hovefeltet på tampen.

Boasson Hagen var nærmest ved å lykkes av de to, men kreftene holdt ikke helt inn da han forsøkte seg aleine i motvinden.

Oppskrift som fungerer



- Alexander er utrolig flink i sånne situasjoner, men dette viser styrken i det norske laget også. Hadde feltet nølt litt til, så hadde Edvald vunnet og Norge hadde blitt én og to. Dette er jo sånn man har prøvd å kjøre i tre år i VM, og nå gjør de det skikkelig, sier Kristoffs trener og stefar Stein Ørn til Nettavisen.

Han synes dette lover meget godt for sykkel-VM på hjemmebane seinere i Bergen seinere i år, der Boasson Hagen og Kristoff igjen regnes blant favorittene. Selv om løypa på det norske Vestlandet er klart mer utordrende enn lørdagens løype i Danmark, tror Ørn på en lignende taktikk når det skal kjempes om VM-gull 24. september.

- I Bergen blir dette som er våpenet. Der er det veldig uoversiktlig. Da kan Edvald bruke det som påskudd at han har en lagkamerat bak, så kan han støte seg opp derifra. Det var ikke mye om å gjøre før Edvald kunne vunnet i dag. Dette er sånn Norge skal kjøre mesterskapsløpene. Når Edvald ikke vinner, så gjør Alexander det, og det er jo fantastisk, tilføyer Ørn.

Det ble mye støy da Boasson Hagen mislyktes med å gjøre et mer klassisk spurtopptrekk for Kristoff under fjorårets VM i Qatar. Denne gangen valgte nordmennene en annen variant, og det fungerte perfekt.

STERKT VM-KORT: Edvald Boasson Hagen. Bildet er fra EMs tempoøvelse denne uka.

Ferskt for proffene



EM i landeveissykling er et relativt nytt arrangement som ble åpnet for proffsyklister først i 2016. Den slovakiske stjernen Peter Sagan vant rittet i fjor. Det første europamesterskapet i regi av Europas sykkelforbund (ECU) ble arrangert i 1995, men var da ment for ryttere under 23 år. I 2005 ble det også åpnet for juniordeltakelse i EM.

Inn på den siste mila av EM-rittet hadde en gruppe med ni ryttere knapt ti sekunders forsprang på feltet. Blant dem satt norske Truls Korsæth. Den unge Astana-proffen klamret seg fast til gruppa, men viste litt svakhetstegn da han mistet noen meter til de andre utbryterne på et tidspunkt.

Hjemnasjon Danmark hadde ingen med i gruppa helt foran, og de kjempet hardt for å taue hovedfeltet fram igjen til teten. Danskene lyktes, men jobben var et slit i sidevinden.

Boasson Hagen støtet



Akkurat da utbryterne var hentet støtet Edvald Boasson Hagen, i tospann med belgieren Jens Keukeleire, ifra hovedfeltet og dannet et nytt lite brudd. Da gjensto det drøyt seks kilometer til målstreken.

Etter litt fikk duoen også selskap av ruseren Nikolaj Trusov. Trioen holdt en fin avstand ned til de øvrige, men mistet så nesten hele luka med 1,5 kilometer igjen. Da klinte rudsbygdingen Edvald Boasson Hagen til enda en gang.

Dessverre for Boasson Hagen holdt ikke forsøket, men likevel ble det et perfekt opptakt til lagkamerat Kristoff, som elsker å spurte etter tøffe løp.

Sistnevnte holdt seg helt framme etter at Boasson Hagen var hentet. Like bak de 10-20 fremste gikk flere ryttere ned i en stygg velt.

Det betydde lite for Kristoff som dermed kunne krysse av for en ny gjev seier på merittlista.

- Det er en stor seier og en kul trøye å kjøre i. Det blir kult å komme til et nytt lag med denne på skuldrene, konstaterte EM-vinneren. Han har nylig skrevet under for et nytt profflag og representerer UAE Team Emirates fra 2018.