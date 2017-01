Året som kan toppe alt for Boasson Hagen

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): For sykkelryttere i verdenseliten mangler det ikke på store konkurransedager i løpet av en sesong.

Klassikerne, de tre uker lange Grand Tour-rittene og store mesterskap arrangeres hvert eneste år. Det gir rikelig med anledninger til å skaffe seg gjeve triumfer.

For Edvald Boasson Hagen blir nok 2017 likevel uvanlig interessant.

Høydepunktene står i kø. De venter på den populære Dimension Data-stjernen fra Rudsbygd. Og i år er det ekstra mange av dem hjemme i Norge også.

Om alt klaffer under Tour of Norway, kan Boasson Hagen oppleve å vinne store internasjonale sykkelritt både i hjemkommunen Lillehammer og i Oslo, der han har vært bosatt i en årrekke. Begge steder har målpasseringer under det norske femdagersrittet, henholdsvis på datoene 19.- og 21. mai.

Dessuten venter det som kan bli sykkelprofilens viktigste mesterskap i karrieren, VM i Bergen, mot slutten av sesongen.

- Spennende



Etter mandagens løypepresentasjon å dømme, er Boasson Hagen som favoritt å regne på Tour of Norway-etappene til Lillehammer og Oslo, i tillegg til rittsammendraget.

- Jeg kjenner områdene godt. Jeg gleder meg til å sykle i Oslo og ha målgang her. Det blir veldig spennende og jeg håper at det blir bra folkeliv og et godt arrangement, sier Boasson Hagen til Nettavisen.

Han blir inspirert av Tour of Norway-ruta. Lillehammer-syklisten synes det er en god ting at rittet i år skal besøke flere store byer underveis. Etter to andreplasser på rappen sammenlagt, ser Boasson Hagen nå fram til et Tour of Norway der klatringene mest sannsynlig ikke gir like mye utslag.

I år er han dessuten lommekjent overalt på det som trolig blir den hardeste etappen rittet. Bakkene i OL-byen fra 1994 er tøffe, men ikke helt av samme vanskelighetsgrad som stigningen opp mot Gaustatoppen. Sistnevnte motbakke ble brukt i Tour of Norway både i 2015 og 2016.

- Jeg tror det er en fordel. Jeg har jo tapt opp til Gausta de to gangene. Nå er ikke så lang klatring. Det er bratt, men jeg tror likevel at jeg ikke skal tape så mye hvis jeg skulle dette av. Det er fortsatt litt å kjøre det inn på mot slutten der, poengterer Boasson Hagen.

NM-minner



Den siste påstanden har han så til de grader belegg for å komme med.

Etter en nesten mirakuløs opphenting sikret hjemmefavoritten seg NM-gullet i 2015 i en lignende løype med målstrek i sentrum av Lillehammer.

Han spår et nytt åpent ritt på Tour of Norways tredje dag, med mye støting før det hele skal avgjøres foran sambygdingene i den nordligste mjøsbyen.

Avslutningsetappen til hovedstaden blir, ved siden av etappe tre med returen til Lillehammer, nøkkeletapper for Boasson Hagen. Det samme gjelder de andre som vil kjempe om sammenlagtseieren.

- Man har ikke mange minutter eller sekunder uansett mot slutten av rittet. Det er viktig å være med i front da. Sisteetappen kan avgjøre. Den er vel ikke så hard hvis du bare skal opp én gang mot Ekeberg, men når det er fire ganger, så kan det skille, analyserer Tour of Norway-vinneren fra 2012 og 2013.

SYKKELSTJERNENE HIT: Knappe to år etter at Dronning Eufemias gate ble offisielt åpnet, skal Tour of Norway fullføres som på den snorrette veien forbi Operahuset i Bjørvika.

VM-ambisjoner



Men noe enda større venter også på norsk jord seinere i sesongen.

I perioden 16.-24. september arrangeres VM i Bergen, der Boasson Hagen trolig er Norges beste kandidat til å vinne. Han har kapret et VM-sølv tidligere i karrieren, men en eventuell triumf i Bergen vil slå det meste 29-åringen har maktet å vinne av sykkelritt tidligere.

De to siste åras norgesmester både på fellesstart og tempo har merket seg at det er ekstra mange høydepunkter på kalenderen i 2017.

- Det er absolutt det, sier Boasson Hagen i sedvanlige nøkterne stil, før også han må erkjenne at han drømmer om å vinne alle de nevnte storrittene i Norge.

- Jeg kjører jo alltid for å få best mulig resultater. Det er alltid målet.

- Har du VM i Bergen litt i tankene allerede, eller er det for langt unna?

- VM er jo alltid litt i bakhodet, og jeg gleder meg til det. Men det er jo mange andre løp og målsettinger før det også som er med i oppbygginga dit, understreker Edvald Boasson Hagen overfor Nettavisen.

Roubaix-drømmen



Mannen som fyller 30 år på Tour of Norways åpningsdag 17. mai, har selvsagt prioriteringene sine i orden.

Høstens VM blir trolig det eneste internasjonale mesterskapet han sykler i karrieren på norsk jord. Likevel er det mange andre rittdager å jobbe mot i forkant.

Boasson Hagens klassikerprogram ser for det aller meste likt ut som det har gjort de siste par åra. Fra andre halvdel av mars kommer endagsrittene slag i slag. På fire uker skal han etter planen sykle Milano-Sanremo, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Flandern rundt og Paris-Roubaix.

BITTER AVSLUTNING: 10. april i fjor var Edvald Boasson Hagen nærmere klassikerseieren han ønsker seg aller mest enn noen gang. Men det var veteranen Mathew Hayman (hvit drakt) som overraskende stakk av med seieren i Paris-Roubaix.

- Roubaix rager høyest og er det største målet,. Og Flandern rundt er så klart også viktig. Har man god form til Roubaix, så har man god form i Flandern, så jeg håper at jeg er med i toppen der.

I 2016 leverte Boasson Hagen karrierebeste i favorittklassikeren Paris-Roubaix. Dessverre holdt ikke kreftene helt til mål. Den tidligere Team Sky-lagkompisen Mathew Hayman stjal isteden seieren i brosteinsklassikeren med taktisk kløkt.

I motsetning til de siste par åra innleder ikke Boasson Hagen sesongen med endagsritt på Mallorca og etapperitt i midtøsten. Isteden sykler han Volta ao Algarve i Portugal som sesongåpning i tidsrommet 15.- til 19. februar.