Armstrong må i retten i november

Distriktsdommer Christopher Cooper skal lede saken som skal gå for retten i Washington, etter at han nektet Armstrongs forespørsel om å forkaste anklagene.

Cooper argumenterte for at erstatningsspørsmålet må bli behandlet av en jury, noe det nå skal gjøre i november.

USAs justisdepartement er ute etter nærmere 100 millioner dollar i erstatning fra Armstrong etter anklager om at amerikaneren bedro staten da US Postal Service sponset laget han ledet.

Armstrong ble i oktober 2012 strippet for sine sju Tour de France-seirer (1999-2005) etter at USAs antidopingbyrå (USADA) anklaget ham for å ha tatt del i en av de mest avanserte og organiserte dopingprogrammene som noen gang er avslørt i idretten.

Etter å ha benektet det i flere år, til tross for at han er suspendert på livstid, innrømmet Lance Armstrong i januar 2013 å ha dopet seg.

