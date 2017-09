Åttendeplass for Leknessund på juniortempoen

Andreas Leknessund (18) kjempet lenge om medalje, men sprakk mot slutten av tirsdagens tempoetappe i sykkel-VM i Bergen og endte på åttendeplass.

18-åringen som ble europamester på tempo så sent som i august, åpnet knallhardt tirsdag.

Han ledet med drøye ett sekund på Thomas Pidcock på de to første passeringene, men etter å ha passert toppen av Birkelundsbakken røynet det på for unggutten.

I bunnen av bakken var han hele 15 sekunder bak briten som til slutt vant gullet, og mot slutten av rittet ble det en kamp mot både melkesyre og medalje for Leknessund.

Nordmannen fikk det for tøft de siste kilometerne og tapte stort til konkurrentene. Til slutt kjørte han inn til en åttendeplass, 32,30 bak Pidcock.

- Akkurat nå er jeg veldig svimmel. Det var hardt, sa en tydelig utmattet Leknessund til TV 2 like etter målgang før han kom seg noe til hektene.

- Da det begynte å gå nedover og bakken var ferdig, merket jeg at det hadde kostet mye. Jeg tenkte at det var opp til toppen man måtte gjøre det, men jeg merket at det var hardere fra toppen og inn enn jeg var forberedt på, sa han og erkjente at han disponerte løpet feil.

Italienske Antonio Puppio tok sølvet, mens polske Filip Maciejuk tok bronse.

