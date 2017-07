Barguil best på Bastille-dagen

Warren Barguil tok en svært populær hjemmeseier da han vant den prestisjetunge etappen på Frankrikes nasjonaldag i Tour de France.

Det er den første franske seieren på Bastille-dagen siden 2005. Barguil krysset målstreken foran Nairo Quintana, mens Alberto Contador tok tredjeplassen.

Fredagens fjelletappe var på bare 101 kilometer. Det er sjelden det er så korte etapper på fellesstart i Tour de France. Men syklistene skulle over tre 1.-kategoristigninger, så etappen ble intens fra første tråkk.

Det skulle vise seg å bli et taktisk spill mellom Astana med Fabio Aru i gul ledertrøye og Sky-laget med tittelforsvar Chris Froome. Froome viste svakheter på torsdagens etappe og mistet sammenlagtledelsen til Aru. Det skilte seks sekunder mellom de to.

Contador-angrep

Også Treks Alberto Contador fikk spille en viktig rolle på Bastille-dagen. For sykkelinteresserte nordmenn er 14. juli i Tour de France spesiell. Det var da Dag Otto Lauritzen for nøyaktig 30 år sto for Norges første etappeseier i det prestisjetunge rittet.

Contador angrep i bakken opp til toppen Col de Latrape. Han fikk med seg blant andre Sky-rytteren Mikel Landa, som lå på sjuendeplass i sammendraget foran etappen. Contador har så langt hatt en skuffende Tour og lå på 12.-plass, over sju minutter bak den gule ledertrøyen, før fredagens etappe. Det var nok derfor han fikk stikke.

Opp til Col de Agnes ble den gule ledertrøyen med Fabio Aru angrepet av Romain Bardet, Chris Froome og Rigoberto Urán. Avstanden fram til de Contador og Landa i tet var på 2.20 minutter.

Ferdig med Pyreneene

Aru klarte imidlertid å kjøre seg inn igjen før den siste stigningen Mur de Peguere. Det ble flere angrep fra Froome, men ingen klarte å stikke ifra.

Foran i teten var det blitt dannet en kvartett med Landa, Contador, Nairo Quintana og Barguil, men avstanden var krympet til snaue 1.40. Fra toppen gjensto en lang utforkjøring på 26 kilometer til målgang i Foix. Aru og Froome kom 1.48 bak i mål, men avstanden mellom de to er fortsatt bare 6 sekunder.

Med etappen er man ferdig med Pyreneene i årets utgave av Tour de France. Neste etappe går fra Blagnac til Rodez, men da er man inne i det franske sentralmassivet på vei til Alpene.

