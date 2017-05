Boasson Hagen feiret bursdag med seier på nasjonaldagen

ANNONSE

Edvald Boasson Hagen håper å kjempe om sammenlagtseieren i Tour of Norway, og fikk en perfekt start på rittet da han tok sin første seier for sesongen på Norges nasjonaldag og sin egen 30-årsdag.

– Dette var fantastisk. Helt rått, sier Boasson Hagen til TV 2.

– Jeg var i god posisjon, og lagkameraten min gjorde en utrolig god jobb. Det var så vidt jeg klarte å holde hjulet uten å få for mye melkesyre. Så gikk det. Det var kult, fortsetter han.

Ledertrøya

Tidligere Sky-rytter Lars Petter Nordhaug var blant dem som gjorde et forsøk på å gå for seieren på de siste kilometerne, men åpningsetappen ble avgjort i en massespurt.

Van der Sande ble nummer to bak Boasson Hagen, mens Simon Gerrans tok tredjeplassen. August Jensen ble nest beste nordmann på fjerdeplass.

Boasson Hagen starter torsdagens etappe med ledertrøya.

Går for sammenlagtseier

Dimension Data-rytteren vant to etapper under forrige utgave av rittet. Fjorårets annenmann sammenlagt (bak Pieter Weening) har tidligere pekt ut den tredje etappen som avsluttes i Lillehammer som den det er spesielt viktig å henge med i årets utgave av Tour of Norway.

– Jeg håper at jeg skal ha mulighet (til sammenlagtseieren). Lillehammer-etappen vil skille, så jeg håper jeg kan være med. Målet er jo å være med i teten, har han sagt til NTB.

Videre i årets ritt skal rytterne innom blant annet Eidsvoll, Brumunddal, Hamar, Lillehammer, Lillestrøm, Sarpsborg og Moss før målgang på femte etappe er i Oslo søndag.

