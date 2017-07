Boasson Hagen hylles etter etappeseieren

Folk står i kø for å gratulere nordmannen etter maktdemonstrasjonen han viste de siste kilometerne av fredagens etappe.

Edvald Boasson Hagen viste frem kjempekreftene sine da han avgjorde den 19. etappen av Tour de France. Nordmannen kom seg med i dagens brudd, og da det nærmet seg målstreken på etappen, slo Boasson Hagen til.

Nordmannen støtet seg fra bruddkameratene med to kilometer igjen av etappen. De siste meterne hadde han full kontroll, og sikret seg sin første etappeseier i rittet siden 2011, og Norges første etappeseier siden Alexander Kristoff vant i 2014.

I sosiale medier har reaksjonene flommet på, og én av dem som har vist sin begeistring for Boasson Hagens seier, er lagkamerat Mark Cavendish. Den britiske spurtkanonen måtte stå av Touren etter en tidlig velt, og følte etappen fra sofaen.

- Jaaaa!!! Edvald!! Endelig! Jeg er i tårer. Du er en helt. Jeg er så glad på dine og lagets vegne, skriver Cavendish på Twitter.

Yesssssssssss!!!!!! Edvald!!!!!! Finally!! I'm in tears. You absolute hero! So so happy for you & @TeamDiData. Persistence @letour pays off.