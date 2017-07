Boasson Hagen nådde ikke opp i spurten

Den 16. etappen av Tour de France ble avgjort med en massespurt. Der ble det bare nesten for Edvald Boasson Hagen.

I en høydramatisk avslutning på den 16. etappen av årets Tour de France, ble Edvald Boasson Hagen nummer to, på plassen bak vinner Michael Matthews.

Nordmannen sikret seg en plass i den fremste gruppen da hovedfeltet sprakk opp i flere mindre grupper da halvannen mil gjenstod av tirsdagens etappe. Da etappen ble avgjort i en massespurt, var Boasson Hagen langt fremme, men havnet like bak Michael Matthews.

Dermed ble det en ny andreplass for den norske syklisten, foran tyske John Degenkolb.

- Jeg har vært i denne situasjonen før i denne Touren. Jeg visste jeg måtte være i god posisjon mot slutten, men kunne ikke løst det annerledes. Jeg kjente begge hjulene skled i siste sving, og er glad jeg ikke gikk i bakken, sa Boasson Hagen til TV 2.

- Jeg hadde størst fart av alle på oppløpet. Veldig synd, tilføyde nordmannen.

Boasson Hagen hadde ingen god posisjon i feltet da spurten startet, men fosset fremover i stor fart. Likvel var ikke farten stor nok til å sikre norsk seier.

Hovedfeltet sprakk



Da det nærmet seg målgang på tirsdagens etappe, ble det allerede høye tempoet økt ytterligere. Det førte til at hovedfeltet sprakk opp i tre grupper da det gjenstod knappe 15 kilometer av etappen.

Daniel Martin var en av sammenlagtrytterne som kom dårlig ut av at hovedfeltet sprakk opp i flere grupper. Iren klarte ikke å bli med i den fremste gruppen, og måtte i stedet jage i en av gruppene bak tetgruppen. Det samme gjaldt norske Alexander Kristoff, som var en av favorittene i en eventuell massespurt.

En som derimot sikret seg en plass i tetgruppen, var Edvald Boasson Hagen. Nordmannen yppet seg i massespurten som avgjorde etappen, men klarte ikke å hindre Michael Matthews fra å stikke av med etappeseieren.

- Jeg visste egentlig at det var sidevind, men det var en bakke rett i forkant, og jeg klarer aldri å henge med de beste der. Skuffende, for jeg følte meg egentlig bra i dag, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.

- Jeg føler at jeg kastet bort en mulighet her, tilføyde han.

Kittel i trøbbel

Tyske Marcel Kittel, mannen med den grønna poengtrøya, havnet tirsdag i trøbbel. Spurteren ble frakjørt, og havnet i en gruppe med ryttere et godt stykke bak hovedfeltet.

Det sørget for at tyskeren ikke kunne plukke poeng ved den innlagte spurten 43 kilometer før mål, og i kampen om etappeseieren. Dermed gikk Kittel glipp av mange poeng, og konkurrentene, anført av Michael Matthews knappet inn på Kittels ledelse i poengkonkurransen.

Da Matthews også vant etappen, sørget det for at Kittels ledelse i kampen om den grønne poengtrøya krympet drastisk.

Nye stjernefall



Det har vært et stjernefall uten like i årets utgave. Tirsdagen ble intet unntak. Før start kom beskjeden om at den belgiske stjernen Philippe Gilbert hadde måttet kaste inn håndkleet med magetrøbbel.

Underveis led LottoJumbo-profilen George Bennett samme skjebne. Australieren har vært en stor overraskelse i årets ritt og lå på en sterk 12.-plass sammenlagt etter 15 etapper. I en melding fra lagledelsen het det at Bennett ikke skal ha følt seg vel de siste dagene.

Så langt har 24 ryttere, deriblant stjerner som Alejandro Valverde, Mark Cavendish, Peter Sagan, Geraint Thomas og Richie Porte, måttet stå av årets Tour de France av ulike årsaker. Sagan ble kastet ut av rittet etter å ha brukt det juryen mente var en ulovlig albue mot Cavendish i spurten på den 4. etappen.

Størst frafall kom det etter den 9. etappen hvor hele tolv ryttere måtte gi seg på grunn av velt eller fordi de havnet utenfor tidsgrensen.