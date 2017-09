Boasson Hagen seiret med mesterlig manøver

Gikk for dobbelttriumf, men måtte nøye seg med etappeseieren.

Edvald Boasson Hagen fikk betalt for mye hardt arbeid da han endelig vant en etappe i årets Tour of Britain søndag.

Etter et siste soloangrep med rundt tre kilometer til målstreken i Wales, klarte Boasson Hagen å kjempe seg til mål noen få metere foran forfølgerne.

Med det sikret hans seg også sin tiende proffseier i 2017-sesongen.

Han bykset også opp fra åttendeplass til andreplass sammenlagt i Tour of Britain. Nederlandske Lars Boom vant sammenlagt.

- Det var veldig godt å få avslutte med en seier. Jeg kom meg med i første gruppe, og det var kaldt og det regnet. Men jeg hang med, og allerede før etappen planla jeg et angrep. Det var mange svinger på slutten, og det gikk. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å sikre seieren, sa Boasson Hagen i seiersintervjuet.

Lønn for strevet



Etappen, som var rittets siste, gikk fra Worcester i det vestre England til den walisiske hovedstaden Cardiff.

- Jeg hadde en plan om å gå med 2,5 kilometer igjen. Det var mange svinger derfra og det regnet. Det var ikke mye om å gjøre, men det var nok denne gangen. Jeg klarte det, la den norske vinneren til.

Boasson Hagen har vært nær etappeseirer flere ganger tidligere i det åtte dager lange rittet.

På den andre etappen var han først over målstreken, men ble seinere deplassert for å ha skiftet bane og hindret en konkurrent i spurten.

Også lørdag forsøkte den offensive 30-åringen seg med en solomanøver på tampen, men forsøket holdt ikke hele veien til målstreken.

Kristoff på tredje



Alexander Kristoff spurtet inn til tredjeplass like bak Boasson Hagen på avslutningsdagen. Kristoff vant dermed poengtrøya i det britiske etappertittet.

Stavanger-syklisten har prestert følgende plasseringer på de sju fellesstaretappene i Storbritannia: 4, 5, 3, 3, 4, 4 og 3. Bare den individuelle tempoetappen på torsdag, der Kristoff ble nummer 38, ga et resultat utenfor topp fem.

Dette var den siste konkurransen til både Boasson Hagen og Kristoff før VM på hjemmebane i Bergen i slutten av måneden.

Boasson Hagen er blant favorittene til VM-gullet i en utfordrende løype mellom dy syv fjell.

Mesterskapet avsluttes med selve rosinen i pølsa, fellesstarten for menn 24. september.

Taktisk styrke



Boasson Hagen kom seg nok en gang med i et farlig utbrudd på slutten av søndagens etappe i Tour of Britain.

Dimension Data-profilen fra Rudsbygd fikk med seg tre andre ryttere på et angrep. Blant dem var rittets sammenlagtleder Boom.

Dessverre for nordmannen var ikke de andre i bruddet særlig lystne på å taue ham inn til en spurt. Forståelig nok. Nordmannen ville vært en klar favoritt til å vinne en spurt innad i gruppa om bruddet hadde gått inn til mål.

Hovedfeltet kjørte inn kvartetten, men Boasson Hagen var fortsatt ikke ferdig med å angripe. Bare et par kilometer seinere, og med under en halv mil til mål, støtet den offensive gausdølen igjen.

Han skaffet seg luke på ny og holdt på luka inn på den siste kilometeren. Kreftene var i ferd med å ebbe ut på oppløpssida, men Boasson Hagen var likevel de nødvendige meterne foran argentineren Maximiliano Richeze til slutt.