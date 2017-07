Edvald Boasson Hagen ga det et forsøk, men klarte ikke å sikre norsk seier på den sjuende etappen av Tour de France.

Edvald Boasson Hagen tapte spurten på målfoto på fredagens etappe av Tour de France.

Boasson Hagen og Marcel Kittel skilte seg klart ut som de raskeste på oppløpet, og et målfoto måtte til for å skille de to. Boasson Hagen så ut til å gå mot seier, men tyske Kittel kom i svært høy fart bakfra, og knep seieren like foran nordmannen.

Ifølge TV 2 skal det være 3/10000 sekund som skilte Boasson Hagen og Kittel på oppløpet.

- Juryen sier at seiersmarginen (til Kittel) var på mindre enn fem millimeter. Det var så nært, så nært. Det er skuffende for Edvald, sa Roger Hammond, sportsdirektør i Dimension Data til TV 2.

- Likevel må vi ta med oss det positive. Vi har vist at vi kan vinne denne typen etapper i fortsettelsen, la han til.

- Hvordan er det mulig?



Etter å ha brukt dagen på å ta seg gjennom 213,5 kilometer, var det altså bare en hårsbredd som skilte Boasson Hagen og Kittel på målstreken.

Det var tydeligvis nok til å slå Boasson Hagen med minst mulig margin.

- Hvordan er det mulig?, utbrøt TV 2s kommentator, Christian Paasche, da han fikk se hvor jevnt det var på oppløpet.

Kittel holdt en snittfart på 69 km/t de siste 500 meterne av fredagens etappe.

Også Boasson Hagen var tydelig skuffet etter det bitre nederlaget.

- Det er surt. Jeg hadde håpet at det skulle gå. Synd at Kittel smatt forbi på slutten, sa en skuffet Boasson Hagen til TV 2 etter målgang. Han måtte lenge vente på bekreftelsen om at det «bare» ble annenplass.

Kristoff på fjerdeplass

Også Alexander Kristoff viste styrke på oppløpet, men evnet ikke å blande seg inn i duellen mellom Kittel og Boasson Hagen.

Kristoff gikk i mål som fjerdemann, på plassen bak Michael Matthews.

Tyske John Degenkolb ble nummer fem.





Kontroll på bruddet

Tidlig på fredagens etappe stakk fire ryttere fra hovedfeltet i et brudd. Maxime Bouet, Manuele Mori, Yohann Gene og Dylan Van Baarle ble holdt på kontrollert avstand gjennom store deler av etappen, og da det nærmet seg målgang, satte hovedfeltet opp farten.

Brudd-kvartetten ble hentet inn, og etappen ble avgjort med en massespurt.

Froome leder

Kvartetten Manuele Mori (UAE), Yohann Gène (Direct Energie), Dylan van Baarle (Cannondale) og Maxime Bouet (Fortuneo) gikk tidlig i brudd på etappen, men utbryterne ble som ventet kjørt inn kort tid før slutt.

Italienske Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) var kjappest av rytterne i hovedfeltet på den innlagte spurten underveis på etappen. Alexander Kristoff var nummer seks over streken, noe som betyr at 30-åringen trolig ikke helt har gitt opp poengkonkurransen i rittet. Avstanden opp til ryttere som Kittel og Démare er imidlertid stor.

Tour de France fortsetter lørdag. Briten Chris Froome leder fortsatt rittet sammenlagt.

Etter to etapper for spurterne, venter det nå to fjelletapper i helgen. Da vil sammenlagtrytterne trolig benytte anledningen til å støte på hverandre.