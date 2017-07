Boasson Hagen vant den 19. etappen av Tour de France

Boasson Hagen sikret årets første norske etappeseier i Tour de France.

Edvald Boasson Hagen var sterkest av utbryterne, og vant den 19. etappen av årets Tour de France. Nordmannen var i en egen klasse da etappen skulle avgjøres, og viste seg som en konge da han parkerte konkurrentene. Dermed krones en sterk Tour-deltakelse med etappeseier for Boasson Hagen.

- Endelig satt den. En fantastisk følelse. Denne gangen var heldigvis ikke fotofinish nødvendig, sa Boasson Hagen til TV 2 etter målgang.

- Jeg klarte å være med i bruddet, og det var bra samarbeid blant utbryterne hele veien. Så rykket jeg innenfor de to siste kilometerne. Jeg hadde studert løypa, så jeg visste akkurat hvor jeg skulle støte. Det var deilig at det gikk bra. Jeg er strålende fornøyd, og det kommer jo enda en mulighet i Paris (søndag), la han til.

Revivez le dernier kilomètre et la victoire en solo de @EBhagen ! / Relive the last kilometer and the great finish from EBH! #TDF2017 pic.twitter.com/b7e85J5NX3