HJERNERYSTELSE: Nacer Bouhanni (t.v.) sliter med hjernerystelse etter helgens velt i Tour of Yorkshire. Her er franskmannen sammen med Edvald Boasson Hagen etter målgang under sykkel-VM i 2015. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Bouhanni slapp unna med hjernerystelse

Den franske sykkelprofilen Nacer Bouhanni pådro seg hjernerystelse, men ingen brudd i søndagens dramatiske velt i Tour of Yorkshire.