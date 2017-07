Calmejane vant sin første Tour-etappe med krampe

Fikk krampe mot slutten av etappen.

En gruppe på 50 mann stakk ifra hovedfeltet og samlet seg i sitt eget felt under den 187,5 kilometer lange 8. etappen i årets Tour de France på lørdag.

Ingen nordmenn var involvert i bruddet, som fikk kjøre i front gjennom store deler av etappen. Ned til hovedfeltet var det likevel aldri mer enn om lag tre minutter, og dermed trodde mange at hovedfeltet hadde god kontroll på bruddet.

Men i hovedfeltet støtte flere på problemer.

Froome i bakken

Sammenlagtleder Chris Froome var en av dem som fikk et nært møte med den franske landeveien, da Sky-rytteren sammen med flere lagkamerater bommet i en sving. Froome og Geraint Thomas var to av dem som kjørte ut av veien, og en liten periode økte avstanden opp til gruppa i front.

Edvald Boasson Hagen på sin side prøvde seg på et brudd tidlig på etappen, men slapp etter hvert hovedfeltet og tok det med ro på lørdagens etappe.

Et par mil før mål gikk franskmannen Lillian Calmejane til angrep på bruddet, og kjørte alene oppover den siste kategori 1-stigningen på etappen.

Første Tour-seier

Han var fortsatt alene over toppen, rundt 20 sekunder foran forfølgeren Robert Gesink fra Belgia, og den siste milen gikk mannen som av mange regnes som arvtakeren til Thomas Voeckler inn til sin første Tour de France-seier i karrieren. Avstanden ned til Gesink bare økte, mens hovedfeltet heller ikke knappet innpå, og etter hvert var det tydelig at Calmejane kunne juble for seieren.

Han vant sin første etappe i et av de store rittene under Vuelta a Espana i fjor, og kan nå glede seg over karrierens hittil største høydepunkt.

Ikke bare så Calmejane ut til å komme først over målstreken i Station des Rousses, han tar også over klatretrøya i Tour de France etter den imponerende oppvisningen i de franske fjellene i grensepartiet mot Sveits.

Krampe mot slutten

Men med 37 sekunder ned til Gesink, og fem kilometer igjen å sykle, streg dramatikken for Calmejane i front.

Franskmannen hadde tydelig vondt, og det var raskt klart at etappelederen slet med krampe - til fortvilelse fra TV 2-kommentatorene som fulgte etappen.

- Det er ikke mulig! utbrøt Christian Paasche.

- Han er helt tom, vettu, la Dag Otto Lauritzen til.

Det så ut til å stoppe helt opp for Calmejane, men etter litt uttøying på sykkelen og rolig tempo en liten periode, fikk han opp farten igjen.

Dermed var han først over mållinjen, og kan bruke resten av lørdagen på å tøye ut før den knallharde fjelletappen som venter på søndag.

Chris Froome beholder sammenlagtledelsen i Tour de France, og starter dermed også søndagens etappe i den gule ledertrøya.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!