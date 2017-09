Derfor sviktet TV-bildene under VM-innspurten

Strømbrudd skapte trøbbel for TV 2 under VM-innspurten.

Med rundt 2,8 kilometer igjen av søndagens landeveisritt under sykkel-VM i Bergen, sviktet flere av kameraene til TV 2.

Ifølge Bergens Tidende var det et strømbrudd på Fløyen som var årsaken til at seerne kun fikk se et tomt område på skjermen i flere minutter.

- Vi hadde bilder gjennom hele sendingen, men et strømbrudd på Fløyen førte til at vi mistet noen, sier pressesjef Jan-Petter Dahl til avisen.

Problemene kom akkurat i det rittet var på sitt mest spennende, men seerne fikk kun se bilde fra et enslig kamera på Bryggen i Bergen.

Problemene var imidlertid løst til selve innspurten.

- Det er selvfølgelig veldig trist, men det er slike ting man aldri kan garantere seg 100 prosent mot. Det viktigste er at sendingen gikk, men vi skulle selvsagt ha hatt med alle kameraene, sier Dahl til BT.

TV 2 skriver følgende om det hele på Twitter:

- Vi beklager så mye for manglende bilder i deler av avslutningen. Et dårlig timet strømbrudd på Fløyen spilte oss i offside.

- Dette satte alle motorsykkelkamera ut av spill, mens de faste kameraene på Bryggen fortsatt fungerte, slik at vi fikk vist spurten.

Peter Sagan spurtet inn til VM-gull, hans tredje strake, mens Alexander Kristoff tok et sterkt sølv etter en svært spennende innspurt.

På Twitter var mange frustrert over produksjonen, selv om mange også påpeker at de føler VM-festen på TV 2 har vært en stor suksess:

Det er katastrofe. Og så skjer det helt på slutten. Det ødela hele rittet. Svakt av TV2. — Jan-Erik Olsen (@jaeols_jan) September 24, 2017

Ingen unnskyldning at resten var bra når dere mister innspurten. Pinlig tv2! #2vmbergen #tv2 — nyegymsko (@nyegymsko) September 24, 2017

Sykt god underholdning tross ingen TV bilder 🙈 Veldig spennende 👌😄💪😈

Gled deg over VM medalje, grattis @Kristoff87#TV2 #sykkelvm #Bergen — Magnus Moan (@MagnusMoan) September 24, 2017

6 timer sykling så klarer Tv2 å miste Bilde med 3 km igjen.. komisk! Men gratulerer til Slovakia og Kristoff! — Morten Garberg (@TeddyQ_Q) September 24, 2017

TV2 på hjemmebane i Bergen. Patetisk teknisk kluss. Alle må gå! Evt sykle. — tomstalsberg (@tomskalle) September 24, 2017

Katastrofe av Tv2 å miste bildene!!!!! #2sykkel — magne sandum gulbran (@MagneSandum) September 24, 2017

Det der er vel det største selvmålet i norsk TV-produksjons historie. — Øyvind Ludt (@oyvindludt) September 24, 2017

