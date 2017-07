Eurosport-profil om Sagans straff: - En skandale!

ANNONSE

Etter at det ble kjent at Peter Sagan kastes ut av Tour de France etter den dramatiske velten på oppløpet av tirsdagens etappe, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Én av dem som reagerer på diskvalifiseringen er Eurosport-kommentatoren Arild Eriksen. Han kommentert etappen, og sliter med å forstå hvorfor verdensmesteren kastes ut av rittet.

- Jeg synes det er en skandale. Hvis det er et resultat av velten til Cavendish, så er det en skandale. Det er ikke noe Sagan gjør med overlegg, sier Eriksen til Nettavisen.

- Det at den albuen kommer ut, er mer en effekt av at han forsøker å holde balansen. Det ser heller ikke ut til at den albuen treffer Cavendish spesielt hardt, fortsetter han.

Kristoff på andreplass



Arnaud Démare vant etappen foran nettopp Sagan og norsk Alexander Kristoff. Kristoff flyttes opp fra tredjeplass til andreplass siden Sagan ble diskvalifisert.

- Jeg sitter litt med følelsen av at det nå er en del lag som gnir seg i hendene over å bli kvitt en veldig sterkmostander. Jeg klarer ikke å se noen klar logikk bak dette, så lenge det ikke er noe annet bakenforliggende som forklarer utkastelsen, sier Eriksen.

Eurosport-profilen mener situasjonen ikke er i nærheten av å kvalifisere til en så streng straff.

- Det kan godt hende jeg er for snill, men jeg mener det i strengeste konsekvens at Sagan skulle vært deplassert og mistet poengene fra dagens etappe, sier Eriksen.

REAGERER: Arild Eriksen reagerer på diskvalifiseringen av Peter Sagan.

Eriksen peker også på at når situasjonen skjer, så kommer Cavendish i stor fart bakfra, noe Sagan ikke er i stand til å se fra sin posisjon.

Kontroversiell vinner

Også tirsdagens vinner, Arnaud Démare, møtes med reaksjoner for sin oppførsel.

På oppløpet skiftet franskmannen fil brått, noe som gjorde at Nacer Bouhani måtte bremse opp for å unngå å krasje. Eriksen mener at også Démare kunne blitt straffet.

- Hvis det Sagan gjør kvalifiserer til å bli diskvalifisert, så bør også Démare bli deplassert, sier Eriksen.

Démare slapp dog unna uten noen form for straff, og ble hyllet på podiet som vinneren av rittets fjerde etappe.

Onsdag fortsetter Tour de France med sin femte etappe. Der stiller ikke Peter Sagan til start. Om Mark Cavendish, som krasjet stygt på oppløpet, vil stille til start, er fortsatt uvisst. Rittet sendes hver dag på Eurosport og TV 2.

Boasson Hagen følte med lagkameraten

Alexander Kristoff hadde Peter Sagan foran seg over målstreken, men ble flyttet opp på andreplass bak franske Arnaud Démare etter diskvalifikasjonen.

Til procycling.no sier Katjusja-profilen at han synes juryens avgjørelse er «ganske tøff».

- Ja, jeg synes egentlig det, men den albuen han satte var heller ikke noe som hører hjemme ute ved barrierene, sier 29-åringen.

Edvald Boasson Hagen følte mest av alt med lagkamerat Cavendish etter målgang.

- Jeg gjorde bare min jobb og så deretter at han lå på bakken da jeg kom forbi, sa han til NTB.

Le jury des commissaires a pris la décision de mettre Peter Sagan hors course / Commissaires' panel decided to exclude Peter Sagan. pic.twitter.com/4zaAXhIANT — Le Tour de France (@LeTour) July 4, 2017

VELTET: Mark Cavendish gikk i bakken på oppløpet av tirsdagens etappe.