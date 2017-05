ANNONSE

Det betyr at det er slutt på de mange forfallene. De neste fem årene skal Stavanger og Sandnes samle verdens beste sykkellag.

For å få til et stjernespekket ritt, blir Tour des Fjords krympet til tre dagersritt. Sørlandet og Hordaland/Sogn og Fjordane vil få etapper annethvert år, mens Stavanger og Sandnes avslutter sykkelfesten hvert år.

Det blir også innført et Velon Hammer Race, som skal sykles over 100 kilometer i bynære strøk og hvor det kåres en lagvinner.

– Enn så lenge er ikke Alexander Kristoffs lag, Katusha, en del av Velon, men når vi ser på alle lagene som vil stille I Stavanger neste år, tror jeg rittet blir så attraktivt at også Katusha kommer. Med den nye statusen vil jeg hevde at vi de neste fem årene skal arrangere et av Nord-Europas mest attraktive ritt. Med bedre startfelt blir vi også mer interessante for mediene, sier rittdirektør Roy Hegreberg til lokalavisen.

