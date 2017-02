ANNONSE

Edvald Boasson Hagen ble nummer 10. Han skulle i utgangspunktet trekke opp sin Dimension Data-kaptein Mark Cavendish, men endte foran briten på resultatlisten.

I det procycling.no omtaler som en kaotisk spurt var det tyske André Greipel som var sterkest.

Etter at Quick-Step nærmest alene hadde kjørt inn et brudd for å sørge for at deres spurter Fernando Gaviria skulle vinne, var det Lottos Greipel som var sterkest i spurten.

Han vant foran John Degenkolb og Dylan Groenewegen.

Rittet avsluttes søndag. Primoz Roglic leder sammenlagt. Han har 22 sekunder til gode på Michal Kwiatkowski i sammendraget før avslutningsetappen.

(©NTB)