Hevder arrangørene bak sykkel-VM ventet stort underskudd

Arrangørene for sykkel-VM i Bergen forventet et underskudd på rundt 15 millioner kroner, ifølge Bergens Tidende.

I etterkant av årets mesterskap har det kommet signaler om at arrangementet går kraftig i underskudd. Og ifølge avisen viste prognosene fra i sommer at et underskudd var ventet.

«Resultatmessig ser prognosene ikke særlig lovende ut og vi kan fort få et underskudd på rundt 15 millioner kroner,» heter det i et notat som skal være skrevet 13. juli av sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen i Norges Cykleforbund (NCF) og styreleder Mona Hellesnes i Bergen 2017 AS. I notatet vises det til lavere inntekter og valuta som hovedårsakene til de endelige tallene.

Dagen etter mesterskapet var over, sa arrangementssjef Helge Stormoen til VG at de da skulle få den fulle oversikten over inntekter og salg, og håpet på å kunne gå i null. Men allerede før VM var over, tydet alt på arrangementet ville gå flere millioner i minus.

I slutten av september startet sykkelinteresserte kronerulling for å hjelpe NCF. Hansen åpnet en Vipps-konto hvor det ble donert 3,2 millioner kroner.

Tirsdag ble det kjent at politiet vil redusere deres krav på 13,4 millioner kroner til 3,2 millioner, grunnet signalene om arrangørens underskudd.

Verken Stormoen eller Hansen ønsker å gi en kommentar til avisen.

