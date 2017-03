ANNONSE

Han var først i hovedfeltet som så vidt tok igjen to utbrytere.

Alessandro De Marchi og Dario Cataldo var i et utbrudd og det så lenge ut til at seieren skulle stå mellom de to. Bakfra kom imidlertid hovedfeltet i rasende fart, og tok seg forbi de to med få meter igjen.

Alejandro Valverde trygget sin sammenlagtledelse med å bli nummer to på etappen. Arthur Vichot tok tredjeplassen.

Valverde leder rittet 53 sekunder foran Alberto Contador med én etappe igjen. Chris Froome lå på annenplass i sammendraget før lørdagens etappe, men Tour de France-vinneren havnet på feil side da hovedfeltet delte seg underveis på etappen.

Movistar og Trek benyttet muligheten til å øke tempoet, og Skys ryttere havnet på etterskudd. Til slutt ga britene opp, og med ti kilometer igjen til mål var feltet hele 22 minutter bak de foran.

Rittet avsluttes søndag.