Jensen vant populær seier i Arctic Race

Bodøværingen August Jensen vant den 3. etappen i Arctic Race of Norway etter målfoto lørdag. 25-åringen spurtslo favorittene.

– Helt utrolig. Bare jeg vet hva dette betyr. Jeg er fra Nord-Norge og det er utrolig å vinne på hjemmebane. Jeg bestemte meg for å følge de beste opp bakken og spurte det jeg kunne. Jeg viste at Teuns var en av de sterkeste. Jeg tok en feil avgjørelse i Narvik da jeg ikke fulgte ham. Den feilen skulle jeg ikke gjøre igjen, sa Jensen til arrangøren.

Etappeseieren er dessuten også viktig i kampen om Norge skal få med seks eller ni ryttere i VM i Bergen. Norge kjemper med Polen og Slovakia i den kampen om å bli blant de ti beste på UCI-rankingen.

Etappen på 185,5 km gikk fra Lyngseidet til Finnvikdalen utenfor Tromsø. Etappen ble avsluttes oppe på Finnviksskaret.

Et brudd fikk gå og hadde litt over to minutter, men hovedfeltet hadde kontroll.

Andrej Grivko slo til i den siste stigningen, men sammenlagtleder Dylan Teuns syntes å ha kontroll. Likevel klarte Jensen å ta seg forbi belgieren på de siste meterne.

Dermed gikk Jensen også opp til annenplassen i sammendraget. Coop-rytteren har tre sekunder å ta igjen foran den siste etappen i Tromsø søndag.

Joker-rytterne Bjørn Tore Hoem og Carl Fredrik Hagen endte på 8. og 9.-plassen. Alexander Kristoff måtte slippe i den siste stigningen opp mot mål og var ikke blant de 15 beste. Han er derimot 19 sekunder bak i sammendraget på en femteplass.