Kittel erstatter Kristoff

Tyskeren Marcel Kittel overtar som Katusha-Alpecins spurtkanon etter Alexander Kristoff.

I en pressemelding skriver profflaget at Kittel har skrevet under en toårskontrakt.

Kittel, for tiden kanskje verdens beste spurter, tok fem etappeseirer i sommerens Tour de France. Til sammen står han med 14 etappeseirer. Kittel kommer fra laget Quick-Step Floors.

– Jeg ser fram til en ny utfordring i nye farger. Dette øyeblikket er spennende for meg. Jeg håper at dette steget vil gi meg ny inspirasjon. Jeg mener at jeg finner alt jeg trenger i dette laget til å være sterk i spurtene, sier Kittel.

Katusha-Alpecin har mange sterke tyskere på laget, deriblant temposterke Tony Martin.

Alexander Kristoff skal konkurrere for UAE Emirates kommende sesong.

(©NTB)