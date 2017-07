Kittel tok sin femte etappeseier

Ingen kunne gjøre noe med råsterke Marcel Kittel på den 11. etappen av Tour de France. Edvald Boasson Hagen ble tredjemann.

Den 202 kilometer lange etappen hadde målgang i Pau. I massespurten var Kittel igjen sterkest. Tyskeren har nå vunnet fem etapper i årets Tour de France.

Nederlandske Dylan Groenewegen ble annenmann, mens Boasson Hagen ble nummer tre. Alexander Kristoff klarte ikke å kjempe helt i tet i spurten.

– Et perfekt opptrekk. Laget gjorde en fantastisk jobb. Det var nesten, men jeg hadde ikke nok fart på slutten. Kittel var for rask, sa Boasson Hagen til TV 2.

TV-bildene viste at nordmannen slo i sitt eget sykkelstyre da han innså at han tapte en ny spurtduell mot Kittel.

Tremannsbrudd

Marco Marcato, Frederik Backaert og Maciej Bodnar stakk tidlig i brudd på onsdagens etappe, men trioen ble som ventet kjørt inn av hovedfeltet kort tid før målgang. Temposterke Bodnar gjorde riktignok et tappert forsøk da han stakk fra de to andre bruddkameratene mot slutten, men det holdt så vidt ikke for den polske rytteren.

Alexander Kristoff var den beste bak tremannsbruddet på etappens innlagte mellomspurt. Stavanger-syklisten, som ikke helt har gitt opp kampen om den grønne poengtrøyen, tok fjerdeplassen foran Michael Matthews og Marcel Kittel.

Det gikk flere velt underveis på etappen. Alberto Contador var blant annet i asfalten. Astanas Dario Cataldo måtte bryte rittet etter et ublidt møte med asfalten.

Skadetrøbbel

UAE-rytter Vegard Stake Laengen hadde en ubehagelig dag på sykkelsetet tirsdag, og var fortsatt ikke kvitt kneproblemet sitt før 11. etappe. Han sa følgende til TV 2 før etappestart:

– Det gjorde litt vondt på slutten i går. Med de fjellene som kommer nå (fra torsdag), er jeg litt usikker på hvordan det skal gå. Men jeg må bare gjøre det beste ut av det. Jeg tror det skal gå i orden, men skal ta det rolig på dagens etappe.

Han pådro seg skaden i en velt med Zdenek Stybar søndag.

– Det er bare en slagskade, men som syklist er det ikke så gunstig å ha en skade i kneet, poengterte Laengen.

Touren fortsetter med en fjelletappe torsdag.

