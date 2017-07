Kittel tok sin fjerde Tour-etappeseier

Marcel Kittel var helt overlegen i massespurten på den tiende etappen av sykkelrittet Tour de France.

Mannen i den grønne trøya sto med tre etappeseirer før tirsdagens etappe, og la på nok en seier da han var i særklasse i massespurten på tirsdagens etappe.

Tyskeren hadde kun én opptrekker med seg, men parkerte konkurrentene og befestet den grønne poengtrøya.

Han tok sin 13. etappeseier i Tour de France-sammenheng og ble med det mestvinnende tysker i det franske rittet.

Alexander Kristoff ble beste norske på en femteplass.

– Vi kjørte veldig bra. Problemet var at en foran kjørte for fort i svingen, og da måtte vi bremse. Jeg frykter at de bak kom inn på oppløpet med høyere fart. Egentlig var det helt som jeg hadde planlagt. Jeg vet ikke helt hva som gikk galt, og jeg følte meg bra, men alt må klaffe her tydeligvis, sa Kristoff til TV 2.

– De andre kom så raskt på slutten, og da hadde jeg ikke sjans, la han til.

Edvald Boasson Hagen ble nummer ti på etappen.

Tomannsbrudd

Yoann Offrede fra Wanty var førstemann til å lette på rumpa etter hviledagen mandag, da han ville lansere et brudd rett etter den offisielle starten.

Franskmannen ristet på hodet da han innså at ingen ville være med umiddelbart etter at han satte fart, men han fikk etter hvert selskap av landsmann Elie Gesbert. Sammen opparbeidet tomannsbruddet seg over fem minutter ned til resten av feltet.

Julien Vermote, som har tilbrakt mesteparten av årets Tour de France som inntauer i front av hovedfeltet på flatere etapper, tok styringen i jakten og forspranget sank gradvig kilometer for kilometer.

Massespurt

Alexander Kristoff måtte få mekanisk hjelp med et for lavt sete med 96,6 kilometer igjen av tirsdagens etappe, men nordmannen hadde få problemer med å kjøre seg tilbake til feltet.

Med kun to mann i brudd var det poeng å kjempe for på etappens eneste mellomspurt, og tyskeren André Greipel var fremst i hovedfeltet. Marcel Kittel i den grønne trøya fulgte på annenplass, mens Kristoff tok tredjeplassen og elleve poeng.

Elie Gesbert tok begge klatrepoengene på tirsdagens etappe, hvor utbryterne til slutt måtte se hovedfeltet spise dem opp slik at spurtlagene fikk gjøre opp om seieren.

