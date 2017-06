I RUTE: Alexander Kristoff mener Tour de France-formen er i anmarsj. Her avbildet under Tour of California i mai, et ritt han ikke fikk det helt til å stemme i. Foto: Chris Graythen (AFP / NTB scanpix)

Kristoff: - Føler jeg er der jeg skal være

Sykkelprofilen er ikke bekymret for formen før Tour de France.