Kristoff falt av i siste bakken da Démare vant

Démare fikk med seg landsmann Julian Alaphilippe i et avgjørende rykk på den småkuperte åpningsetappen av det franske sykkelrittet, og FDJ-rytteren hadde få problemer med å spurtslå Alaphilippe på oppløpet.

Démare tok sin tredje seier for sesongen, og skal kjøre mandagens etappe med ledertrøya.

Kristoff vant spurten i et lite felt bak den franske duoen og tok sin første podieplassering i et ritt i verdenstouren denne sesongen under dårlige værforhold i Bois-d’Arcy.

– Tøft løp

– Det var et tøft løp, og vi kjempet for seieren. Marco (Haller) er sterk nå også. Jeg tenker at han kunne blitt tredjemann hvis jeg ikke ble det. Jeg er fornøyd med tredjeplass, og jeg håper at vi kan gjøre det bedre i dagene som kommer, sa Kristoff i en pressemelding fra eget lag.

Spurtkanonene André Greipel, Marcel Kittel, Nacer Bouhanni og John Degenkolb falt alle fra tidligere på etappen på grunn av sidevind og sprekk i feltet. Kristoffs vinnersjanser var dermed større på slutten, men nordmannen klarte ikke henge på det avgjørende rykket.

Bystrøm utenfor topp 30

– Jeg følte meg ikke på topp i dag, men Marco gjorde en god jobb med å bringe meg til fronten. Marco puttet meg i en god posisjon for den siste bakken, men Alaphilippe angrep, og jeg hadde ikke beina til å følge, sa Kristoff.

Kristoff-lagkamerat Sven Erik Bystrøm kom inn til mål på 33.-plass, 1.57 minutter bak vinneren.

Søndagens etappe var den første av åtte etapper i Frankrike. Rittet avsluttes neste søndag.

