Kristoff gikk i asfalten

Alexander Kristoff gikk i bakken tidlig på onsdagens Tour de France-etappe til Serre-Chevalier.

Problemene og uflaksen vil ingen ende ta for den norske Katusha-profilen i årets ritt. På tirsdagens etappe fikk han seierssjansene ødelagt etter å ha havnet i bakleksa da sidevinden splittet feltet med under to mil igjen å sykle.

Onsdag måtte Kristoff i asfalten etter snaue fem mil på den 183 kilometer lange og knalltøffe etappen i Alpene.

TV-bildene viste nordmannen stående i veibanen på jakt etter en ny sykkel. Kristoff hadde tydelige smerter, men alt tydet på at Katusha-spurteren kom seg tilbake på sykkelsetet.

Velten gjør det samtidig ikke mer behagelig å skulle kjempe seg over de tre tøffe fjellene som venter rytterne onsdag ettermiddag.

Alexander Kristoff venter på en seier i årets ritt. 30-åringen er den siste nordmannen som har vunnet en etappe i Tour de France. I 2014 vant han to etapper.

