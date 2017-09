Kristoff kom til kort i spurten

Alexander Kristoff traff ikke hundre prosent i avslutningen og måtte nøye seg med tredjeplass på onsdagens etappe i Tour of Britain. Fernando Gaviria vant.

Edvald Boasson Hagen hadde ingen god posisjon på den siste kilometeren og var aldri involvert i kampen om seieren.

Den 165 kilometer lange etappen fra Mansfield til Newark-on-Trent endte som de tre foregående i massespurt. Der fikk det colombianske spurtesset Gaviria et noe nær perfekt opptrekk av lagkameratene i Quick-Step.

Team Skys Elia Viviani fulgte på annenplass, mens nederlandske Dylan Groenewegen måtte se seg knepent slått av Kristoff i kampen om tredjeplassen. Nordmannen måtte igjen klare seg uten hjelpere på den siste kilometeren og brukte mye krefter på å manøvere seg fram i feltet.

Ny mann i ledelsen

Med onsdagens annenplass overtok Elia Viviani sammenlagtledelsen i Tour of Britain. Australske Caleb Ewan har samme tid som Sky-profilen, men går bak på plasspoeng.

Alexander Kristoff er nummer fem sammenlagt. Han er åtte sekunder bak teten. Edvald Boasson Hagen ligger på plassen foran og har sju sekunder opp til Viviani.

– Det var en kaotisk spurt, som jeg ikke klarte å holde meg foran i, sa Boasson Hagen til TV 2 etter målgang onsdag.

Torsdag fortsetter Tour of Britain med en 16 kilometer lang tempoetappe med start og mål i Clacton.

Bildrama

Et fem mann stort brudd så lenge ut til å holde unna for hovedfeltet, men på den siste mila forsvant sekundene fort for utbryterne. Med fem kilometer igjen å sykle hadde bruddet fortsatt et halvminutt til gode, men det holdt til ikke. Tre kilometer før mål var luken tettet.

BMC-rytter Brent Bookwalter måtte bryte Tour of Britain onsdag etter å ha vært involvert i en svært dramatisk episode underveis. En rekke ryttere måtte i asfalten etter å ha fått et svært ublidt møte med en parkert bil. Bilen sto parkert rett etter en sving, og en rekke ryttere traff den med stor kraft.

TV-bildene viste at bilens bakrute ble knust i sammenstøtet.

Amerikanske Bookwalter var ved bevissthet etter smellen, men ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget er inntil videre ikke kjent.

Tour of Britain består av åtte etapper og avsluttes med målgang i Cardiff førstkommende søndag.

(©NTB)