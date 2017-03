Kristoff og Hagen enige om VM-taktikken

ANNONSE

Det skriver TV 2. I landeveisrittet i fjorårets VM ble det sjette- og sjuendeplass for de to norske syklistene etter at de ikke ble enige om arbeidsfordelingen da spurten om medaljene gikk.

Kristoff var rasende på Hagen etter VM-løpet, men nå har landslagssjef Stig Kristiansen satt seg ned med de to sykkelproffene for å forsikre seg om at de er forlikte før årets mesterskap på hjemmebane i Bergen.

- Dersom vi har begge to med på sisterunden, er planen at Edvald kan få prøve seg i siste bakke. Samler det seg derimot inn mot mål, og det går mot en spurt, er det Alex som skal spurte alene. Han skal ikke trekkes opp av Edvald, sier Kristiansen til TV 2 etter møtet.

- Vi blander ikke kortene igjen. Det blir ikke opptrekk fra Edvald. Vi har to muligheter og må spille dem ut best mulig, fastslår han.

Møtet mellom de tre fant sted i Belgia lørdag. Kristiansen forteller at alle er enige om å legge Doha-fiaskoen bak seg.

- Det er ikke rart at Alex ble sint når det ikke gikk etter planen. Det må vi tåle. Men de to er ikke uvenner. Det er bra stemning mellom dem, selv om de er konkurrenter.

VM-fellesstarten i Bergen sykles 24. september.