Kristoff tapte spurten: VM-gull til Peter Sagan

Alexander Kristoff nådde ikke helt opp, og endte med sølv på hjemmebane.

Alexander Kristoff ledet lenge spurten på oppløpet i herrenes landeveisritt i VM, men måtte gi tapt i kamp mot superstjernen Peter Sagan. Da rytterne passerte målstreken, var slovaken foran Kristoff med noen få centimeter.



Lenge så det ut til at franske Julian Alaphilippe skulle lykkes med et bruddforsøk en mil før mål, men franskmannen ble hentet inn av hovedfeltet, der Kristoff og de andre spurtstjernene satt.



Peter Sagan var sterkest i spurten, og spurtet inn til sitt tredje strake VM-gull. Kristoff ble nummer to, og tok dermed sølvet. Australske Michael Matthews ble nummer tre.

- Jeg er irritert på meg selv med tanke på hvordan laget jobbet. Vi kjørte bra, og jeg følte meg bra, men jeg er på «limiten»i bakken, så jeg har ikke mer å gå på. I spurten følte jeg at jeg hadde det, men jeg mistet litt rytmen på den humpen som var der, sier Kristoff til TV 2.

Sagan lå på Kristoffs bakhjul på oppløpet, og brukte det til sin fordel for å passere nordmannen. Det var akkurat nok til å nappe til seg gullmedaljen foran nesa til Kristoff.

- Jeg satt egentlig der jeg ville, men jeg var kanskje litt tidlig ute, selv om jeg føler at jeg spurter best sånn. Når Sagan har hjulet ditt, er han ikke lett å slå. Man må bare hylle den mannen. Jeg er irritert på meg selv fordi jeg ikke klarte det, men jeg får vel glede meg over sølvet, selv om jeg nå er mest irritert. Gull på hjemmebane kunne vært tidenes resultat, så da blir sølv et lite antiklimaks, sier Kristoff videre.

Kristoff ble mannen som forsvarte Norges ære i rittet, mens Edvald Boasson Hagen aldri var i nærheten av å blande seg inn i medaljekampen. Boasson Hagen passerte målstreken på en 31.-plass.

- Det er utrolig surt når det er så nært, men vi gleder oss over sølvet. Sagan har gjort dette før og vet hvordan det gjøres, det er imponerende, sier Boasson Hagen til NRK.

GULL: Peter Sagan spurtet inn til sitt tredje VM-gull.

Tidlig brudd

Avslutningsrittet i årets Sykkel-VM var også mesterskapets store høydepunkt: Klokka fem over ti rullet rytterne av sted i Øygarden, og tok fatt på den 267,5 kilometer lange fellesstarten med målgang på Festplassen i Bergen.

Etter fire mil hadde syklistene tatt seg fra Rong, nord i øykommunen, og over Rongsundbroen, gjennom kystterrenget, over Sotrabroen og inn i Bergen til de lokale rundene i sentrum, og allerede fra starten hadde et brudd på ti mann fått et forsprang på hovedfeltet.

Ved ankomst fastlandet hadde bruddet ti minutter ned til resten av syklistene, men avstanden ble aldri større enn ti minutter og ni sekunder.

For hovedfeltet hadde full kontroll på de rytterne foran, og den første delen av rittet forløp uten de helt dramatiske hendelsene.

Avstanden frem til bruddet minsket stadig, og den seigeste av alle i front - sørafrikanske Willie Smit - ble hentet igjen med 87 kilometer igjen av løypa.

I BRUDD: Odd Christian Eiking imponerte stort i bruddet underveis i rittet søndag.

Eiking i brudd



Etter at rytterne på nytt samlet seg, åpnet det seg for at andre ryttere kunne støte fra hovedfeltet og med det danne et nytt brudd. Det benyttet en rekke ryttere seg av, deriblant norske Odd Christian Eiking.

Nordmannen fikk med seg Tim Wellens, Julian Alaphilippe, David De La Cruz, Luis Leon Sanchez, Jarlinson Pantano, Michal Golas, Maciej Paterski, Alessandro De Marchi, og Jack Haig.

Bruddet fikk etter hvert et forsprang på rundt 50 sekunder, men da våknet etter hvert hovedfeltet, som satte opp farten. Med omtrent tre mil igjen rittet, ble bruddet redusert til fire ryttere, men Eiking beholdt roen og viste imponerende styrke da han beholdt plassen i bruddet.

Selv etter solid innsats i bruddet, ble Eiking og bruddkollegaene hentet inn av hovedfeltet. Det førte igjen til nye angrep fra rytterne i hovedfeltet.

På den siste runden kom det flere giftige angrep, der Julian Alaphilippe kom seg løs i solo-forsøk i Bergens gater. Like før mål ble franskmannen kjørt inn, og Alexander Kristoff og Peter Sagan spurtet mot hverandre i kampen om VM-gullet.

Der var Sagan var sterkest, og spurtet inn til sitt tredje strake VM-gull. Kristoff ble nummer to, og tok dermed sølvet foran australske Michael Matthews.

Mest sett siste uken