Kristoff vil knekke Roubaix-koden

Katjusja-rytter Kristoff (29) vant Milano-Sanremo i 2014 og Flandern rundt året etter, men har så langt ikke lyktes i Paris-Roubaix. Hans beste resultat er niendeplassen fra 2013. Endagsrittet går 9. april.

- Paris-Roubaix vinnes alltid av en sterk rytter, men sjelden av en forhåndsfavoritt. Det blir ofte veldig taktisk mot slutten. Alexander er absolutt en av de rytterne som har mulighet til å vinne, sier Stein Ørn, Kristoffs trener og stefar, til NTB. Han støttes av 29-åringen selv.

- Planen er å gå for seier, ja. Det er et sterkt ønske å vinne Paris-Roubaix, sier Kristoff til NTB.

Vårklassikernes «monumenter» starter med Milano-Sanremo 18. mars. Flandern rundt går 2. april, deretter følger Paris-Roubaix en uke senere. Sykkelsportens fem monumenter inkluderer også Liége-Bastogne-Liége og Il Lombardia, men disse er for tøffe for en rytter som Kristoff.

Endring

Kristoff-trener Ørn legger ikke skjul på at det franske rittet blir viktig for «Storhaug-ekspressen». Paris-Roubaix kalles «Helvete i nord» og er kjent for beintøffe brosteinspartier. Ingen nordmann har noen gang vunnet rittet.

- Paris-Roubaix går i den siste uken av Alexanders vårsesong. Nøkkelen blir å holde formtoppen også uken etter Flandern. Derfor kjører vi et litt annet opplegg i år, slik at han skal være best mulig rustet, røper han.

- Hva innebærer det?

- Vi får se, svarer han hemmelighetsfullt.

Drømmen er uansett Kristoff-seier. 29-åringen har gode hjelpere rundt seg, og spesielt kan den temposterke nyervervelsen Tony Martin bli en nøkkelbrikke i jakten på triumf.

- Motivert

- Han kan spille en viktig rolle. Tony er motivert og i bra form, røper Kristoff om lagkameraten.

- Alexander er smart i avslutningene, og han har et bra lag rundt seg. Han har de taktiske og fysiske ferdighetene som behøves for å vinne det rittet. Han har dessuten kjørt Paris-Roubaix bedre enn det tidligere resultater tilsier, men likevel skal alt stemme på dagen. Et uhell er alt som skal til for å spolere vinnersjansen, minner trener Ørn om.

Kristoff lader opp til klassikerne med etapperittet Paris-Nice. Det ukelange rittet starter kommende søndag.

- Det er et oppkjøringsløp, men likevel et ritt med stor prestisje. Fire etapper kan ende med massespurt, så det blir et felt med mange sterkere spurtere. Men det er ikke til å legge skjul på at Alexander bruker det som oppkjøringsritt til klassikerne, sier Ørn.

Sagan i form

Han tror det blir vanskelig for Kristoff å gjenta triumfen fra Italia i 2014 og Belgia i 2015.

- Det blir veldig vanskelig å vinne Milano-Sanremo i år. Det er mange sterke vinnerkandidater der, mange nye ryttere som har kommet opp. Flandern rundt blir også tøft. Peter Sagan og Greg Van Avermaet er soleklare favoritter, innleder Ørn.

- Sagan virker utrolig dominerende for tiden, spesielt hvis han får kjøre som han vil, fortsetter treneren.

- Hvordan stopper man Sagan?

- Man må angripe ham på de riktige stedene. Spille ham ut, svarer Ørn.

Selv tror Kristoff at han kan kjempe om seier i både Italia og Belgia.

- Jeg har et sterkere mannskap rundt meg i år. Det er ikke umulig å vinne. Jeg håper formen er der den skal være, og jeg håper å unngå uhell, fastslår Stavanger-syklisten.

(©NTB)