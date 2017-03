Kwiatkowski til topps i Milano-Sanremo

ANNONSE

Polakken Michal Kwaitkowski (Team Sky) vant vårklassikeren Milano-Sanremo etter en overraskende spurtseier mot verdensmester Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Slovakiske Sagan så lenge ut til å vinne årets første av de fem store monumentklassikerne, men brukte nok litt for mye krefter på å sprenge feltet i den siste stigningen i løypa.

Bak Kwiatkowski, Sagan og Julian Alaphilippe (Quick-Step), spurtet Alexander Kristoff inn til fjerdeplass i et sterkt hovdefelt. Overfor Eurosport erkjenner Kristoff at han ikke fikk med seg Sagans rykk opp stigningen til Poggio en drøy mil før mål.

- Det ser jeg ikke. Jeg har mer enn nok meg å henge med. Jeg så jo at jeg ikke spurtet for seier da jeg kom ned på sletta. Egentlig trodde jeg at det var for seier helt til jeg kom inn på oppløpet. Da så jeg det var tre mann foran, sa Kristoff.

- Vi har ikke sjans til å henge, egentlig. Vi var ikke i nærheten. Jeg var helt på limit i forhold til det jeg kan klare, og det var bare så vidt jeg hang med over toppen. Hadde dette vært samlet, så hadde jeg vunnet. Det er litt surt, inrømmet nordmannen overfor Eurosport.

Foran spurtkanonener



Kristoff, som vant tilsvarende ritt i 2014 og ble andremann året etter, ble på forhånd nevnt blant favorittene også i år.

Kristoff vant spurten i hovedfeltet bak og ble nummer fire. Det gjorde han foran meget raske spurtere som Fernando Gaviria, Arnaud Démare og John Degenkolb.

Katjusja-rytter Kristoff lå et stykke bak i feltet inn på den siste mila mot målstreken i Sanremo.

Kom seg ikke med



Opp mot Poggio-stigningen så det også ut til at Kristoff bare hadde én hjelperytter med seg. Da Peter Sagan rykket, oppsto det også en betydelig luke nedover til de aller fleste.

Bare Julian Alaphilippe og Michal Kwiatkowski (Team Sky) maktet å henge med på verdensemster Sagans hardkjør. Da trioen fikk bortimot 20 sekunder med bare 2,5 kilometer igjen, var det lite håp igjen for Kristoff og de andre i hovedfeltet.

På oppløpssida fikk Kwiatkowski utlignet farta til Sagan, før han snek seg forbi inne på de siste hundre meterne. Alaphilippe hang også godt med i spurten, men ble nummer tre.

