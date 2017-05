ANNONSE

Amerikanske Andrew Talansky sørget for hjemmetriumf etter spurtduell mot Rafal Majka fra Polen. George Bennett fra New Zealand knep den siste plassen på podiet, kun slått med to sekunder.

Laengen kom i mål 56 sekunder bak etappevinner Talansky på den 125,5 kilometer lange etappen fra Ontario til Mt. Baldy. Truls Korseth ble nummer 76 torsdag, slått med 22.43 minutter.

Alexander Kristoff trillet inn som nummer 116. Opp til Talansky skilte 25.25 minutter.

Etter 5 av 7 etapper leder Majka seks sekunder for Bennett i sammendraget. Laengen er beste norske sammenlagt der han ligger på tiendeplass, 1.50 minutter bak.

Kristoff er nummer 66, 43.20 bak rittleder Majka. Korseth ligger nede på 109.-plass, knappe 53 minutter bak.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!