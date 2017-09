Landslagssjefen frykter ikke ny VM-blemme: – Alex og Edvald har vært bånn ærlige med hverandre

Det tok lang tid før landslagssjef Stig Kristiansen kom over fjorårets VM-fiasko. I Bergen vil arbeidsfordelingen mellom Norges to sykkelstjerner være krystallklar.

For snart ett år siden ble det mye støy da Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen langt på vei ødela for hverandre. Norge lå meget godt an før målgang i Qatar, men duoen klarte ikke å samarbeide på oppløpet.

Kristoff beskyldte rett etterpå lagkameraten for å bryte med lagtaktikken. Forholdet var anspent, men ifølge Kristiansen er det ingen sure minner mellom Norges to lagkapteiner før VM-fellesstarten i Bergen 24. september.

– Vi har hatt våre samtaler på enmannshånd og sammen. Der har vi vært bånn ærlige med hverandre og snakket ut om det som skjedde. Vi har satt en strek. Vi er profesjonelle og gjør det som kreves av oss for å maksimere sjansene for å få resultater, sier Kristiansen til NTB.

– Vi har gått videre, og EM var en veldig god generalprøve for oss. Praten i forkant av EM var ikke annerledes enn praten i forkant av Qatar, men utfallet ble mye bedre. Det var betryggende å se at man klarer det, legger han til.

Landslagssjefen viser til Kristoffs EM-gull på den danske landeveien fra forrige måned. Da satt taktikken akkurat slik den skulle. Boasson Hagen gjorde som avtalt og gikk solo like før mål, men ble innhentet med kun noen hundre meter igjen. I spurten tok Kristoff vare på sjansen han fikk.

Kontrollspørsmål

Kristiansen innrømmer at han slet med å legge bak seg fjorårets VM-blemme.

– De startet på sin nye sesong og dro på treningssamlinger med en gang (etter mesterskapet), men i mitt hode ble det værende litt lenger. VM er et stort mål i en sesong, og det utgjør en mye større del av min sesong (som landslagssjef) enn det gjorde for dem.

Det siste året har han ofte måttet snakke om fadesen på Qatar-VMs siste dag.

– Det ble et gullkorn for mediene, men sånn er det. De bommet, og fikk det brettet utover. Sånn er det når man lykkes og når man feiler, sier Kristiansen.

– Selv om møtet i forkant av VM ikke var annerledes enn andre mesterskap, lærte vi at det er nødvendig med et par ekstra kontrollspørsmål som er rimelig presise. Vi har lært at det i hvert fall ikke skal være noen tvil.

– Da er man i dobbelt forstand forsikret om at det man er enige om, er det vi ønsker å gjøre. Jeg trer ikke noe nedover hodene på dem om det er noe de overhodet ikke ønsker. Taktikken vi går ut og gjør er noe vi tror på i fellesskap.

Peker på Boasson

Landslagssjefen sitter med to gullkort på hånden, men han er ikke redd for å spå hvem av dem han tror har størst vinnersjanse om snart tre uker.

– Hvis man ser på løypa og mest sannsynlig utvikling, kan jeg godt si at Edvald er den som peker seg ut, sier Kristiansen.

– Men det er Kristoff det kjøres for om det blir massespurt?

– Blir det spurt, får vi se hvordan den spurten blir. Jeg tror ikke det blir 100 mann med der. Alex er veldig tydelig på, og det har han helt rett i, at det han kan er å slite seg med og spurte. Det er hans nisje. Det er sjelden du ser han går i tidlig brudd, så det er spurten som er hans våpen.

