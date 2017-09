Landslagssjefen tar Eiking kraftig i forsvar

Landslagssjef Stig Kristiansen forstår lite av det franske sykkellaget FDJs beslutning om å kaste Odd Christian Eiking ut av Vuelta a España søndag.

Kort tid før avslutningsetappen i Madrid meddelte FDJ-ledelsen på Twitter at nordmannen var nektet start. Årsaken skulle være «upassende oppførsel».

Mandag opplyser Eiking selv overfor TV 2 at bakgrunnen for lagets beslutning er at han, sammen med lagkamerat Tobias Ludvigsson og flere andre syklister, var på byen lørdag kveld.

– Jeg var ute og tok to øl. Det har jeg vitner på. Det falt ikke i god jord hos lagledelsen. Jeg har ikke kontrakt med FDJ neste år. Hvis jeg hadde hatt kontrakt, så hadde jeg ikke blitt kastet ut, sier bergenseren til TV-kanalen.

Han hevder videre at det er tradisjon at syklistene i Vueltaen innvilger seg en liten bytur etter den nest siste etappen.

– Avslutningsdagen starter nemlig ikke før klokken 17 på ettermiddagen, og de første milene triller man bare rolig inn mot Madrid og skåler i champagne, sier Eiking og avviser at laget har regler som forbyr rytterne å nyte alkohol.

– Er du gal? Dette er et fransk lag, det er vin på bordet hver dag. Jeg rører stort sett aldri det. Det var kun fordi det var siste dagen, sier sykkelproffen.

Nå forbereder han seg til VM på hjemmebane i Bergen. Der skal han etter planen gjøre en viktig jobb i jakten på norsk gull i landeveisrittet.

Landslagssjef Stig Kristiansen reagerer skarpt på behandlingen Eiking har fått av eget lag.

– Sykkelforbundet har bedt FDJ om en forklaring. Vi vil at de skal svare for hvorfor de kastet ut Eiking fra Vueltaen. Dette går utover en av våre ryttere som snart skal sykle VM. Dette er ikke en type støy som man ønsker i forkant av et mesterskap på hjemmebane, sier han til TV 2.

Odd har ikke gjort noe som det skal være grunn til å hogge hodet av ham for. Her er det noen som bør gå i seg selv. Dette er en utrolig merkelig reaksjon av FDJ, tilføyer landslagssjefen.

Eikings lagkamerat, svenske Tobias Ludvigsson, ble ikke møtt med noen reaksjoner fra FDJ-ledelsen.

