Majka med soloseier i Vueltaen

Ingen kunne gjøre noe med Rafal Majka på den 14.-etappen av sykkelrittet Vuelta a España. Chris Froome ligger fortsatt godt an i kampen om sammenlagtseieren.

– Dette føles bra. Jeg var syk i starten av rittet, men nå er jeg bare utrolig glad. Ikke bare for etappeseieren, men for den utrolige støtten jeg fikk av lagkameratene mine, sa Majka i et intervju etter målgang.

– Jeg visste at jeg måtte støte meg fra Rui Costa en mil før mål, la han smilende til.

Den 175 kilometer lange etappen gikk fra Écija til Sierra de La Pandera. På toppen av siste stigning var det polske Majka som kunne juble for etappetriumf. Det var hans første i Vueltaen. Majka støtet seg fra Rui Costa rundt en mil før mål, og ingen klarte å hente den sterke klatreren.

Utbrytergruppe

Majka og Rui Costa var opprinnelig en del av en større utbrytergruppe, men til slutt var altså bare Majka igjen i front. 27-åringen jublet stort da han kjørte over målstreken i ensom majestet. Han vant etappen 27 sekunder foran Miguel Ángel López Moreno fra Colombia.

Litt nedi bakken kjørte sammenlagtkanonene opp tempoet. Med 2,8 kilometer igjen støtet Vincenzo Nibali og Alberto Contador fra konkurrentene, men duoen maktet ikke å riste av sammenlagtleder Chris Froome.

I kjent stil «vispet» Sky-kapteinen seg kontrollert innpå de to veteranene. Nibali knep tredjeplassen på etappen, men Froome på fjerde fulgte hakk i hæl. Sistnevnte leder 55 sekunder foran italieneren i sammendraget.

Eiking måtte slippe

Vueltaen fortsetter søndag, da med en 129 kilometer lang etappe fra Alcalá la Real til Sierra Nevada. Rittet avsluttes 10. september.

De norske proffsyklistene Odd Christian Eiking og Daniel Hoelgaard kjører også Vueltaen, men FDJ-duoen maktet ikke å kjempe om topplasseringer lørdag. Eiking hang med hovedfeltet inn til siste stigning, men nordmannen fikk det som ventet tungt i sluttfasen av etappen.

(©NTB)